Vittorio Agnoletto, sostenuto da 62 associazioni e movimenti – e tra questi Medicina Democratica- insiste sulla necessità che cada l’oligopolio dei brevetti sui vaccini con tutto, con una campagna per la petizione www.noprofitonpandemic.eu\it , e un invito preciso al ministro della Salute Roberto Speranza ad andare oltre le dichiarazioni di principio. Si tratta di due impegni. Il primo è il voto a favore del nostro Paese -a marzo- della proposta di Sud Africa e India, sostenuta da oltre 100 Paesi del Sud del mondo, di applicare una moratoria sui brevetti relativamente a vaccini COVID. L’altro riguarda il ricorso alle licenze obbligatorie che, in base alla clausola di salvaguardia degli accordi TRIPS , permette a un Paese di scavalcare un brevetto e di avviare direttamente la produzione dei vaccini in aziende tecnologicamente adeguate. Si tratta di una situazione di emergenza, di estrema necessità. Ancora uno sforzo.



Milano, 24 febbraio 2021

COMUNICATO STAMPA

Vittorio Agnoletto: “ Bene le dichiarazioni del Ministro Speranza sui vaccini bene di tutti, ma occorrono impegni precisi del Governo per ‘scavalcare’ i brevetti, produrre le dosi necessarie a e spezzare il pesante ricatto di BIG PHARMA sulla salute.

“ Bene le dichiarazioni del ministro Roberto Speranza, sui vaccini bene di tutti, con un no deciso alla proprietà esclusiva dei brevetti, ma occorre andare oltre e fare scelte precise”, ha detto Vittorio Agnoletto, medico, portavoce della Campagna Europea Diritto alla Cura. Nessun Profitto sulla Pandemia-Right2Cure #NoprofitOnPandemic.

“ Chiediamo al Ministro Speranza -ha aggiunto- di essere conseguente con azioni concrete: il Governo deve assumere due impegni precisi: in primo luogo, votare a favore della proposta di Sud Africa e India, sostenuta da oltre 100 Paesi del Sud del mondo, di applicare una moratoria sui brevetti relativamente a vaccini COVID. L’occasione è a brevissima scadenza, il 1 marzo, con la riunione del Consiglio generale della Orgnaizzazione Mondiale del Commercio e la riunione l’11 marzo del Consiglio Generale dei TRIPS, gli accordi sulla proprietà intellettuale , sempre nell’ambito dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Ma c’è un secondo passaggio immediatamente praticabile attraverso il ricorso alle licenze obbligatorie che, in base alla clausola di salvaguardia degli accordi TRIPS , permette a un Paese di scavalcare un brevetto e di avviare direttamente la produzione dei vaccini in aziende tecnologicamente adeguate, in casi di estrema necessità come quello che stiamo vivendo”.”.

Sono questi gli stessi obiettivi al centro della Campagna Europea www.noprofitonpandemic.eu\it – Nessun Profitto dalla Pandemia, a sostegno della petizione europea ICE , Iniziativa Cittadini Europei, per la raccolta di un milione di firme in EU e 180.000 in Italia, che in Italia coinvolge 43 organizzazioni e associazioni e personalità di prestigio del mondo scientifico, culturale e sociale.

Ad oggi sono 62 le organizzazioni aderenti al Comitato Italiano per l’Iniziativa Cittadini Europei “Per il diritto alla cura, nessun profitto sulla pandemia”, di cui diamo in allegato l’elenco.

Questi i componenti del Comitato Promotore Italiano:Vittorio Agnoletto, Silvio Garattini, Don Ciotti, Gino Strada, Maria Bonafede, Raffaella Bolini, Marco Bersani, Monica Di Sisto; Roberto Morea e Riccardo Petrella. Franco Cavalli, svizzero, oncologo, già presidente dell’Unione Internazionale contro il Cancro, partecipa al Comitato italiano come invitato d’onore,

Per maggior informazioni sulla campagna: Per firmare la petizione: www.noprofitonpandemic.eu/it

#Right2Cure #NoprofitOnPandemic

pagina facebook: https://www.facebook.com/right2cure.it

sito istituzionale: https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2020/000005_it

per info.

Carmìna Conte cell. 393 137 7616

Vittorio Agnoletto, cell. 335 6356978

ELENCO ADERENTI

ELENCO ADERENTI AL COMITATO ITALIANO AL 24 FEBBRAIO

1) ACEA

2) ACLI

3) ACS

4) ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

5) AGORÀ DELLA TERRA

6) ARCI

7) ASSISTENZA SOCIOSANITARIA

8) ASSOCIAZIONE CITTADINI DEL MONDO

9) ASSOCIAZIONE DOSSETTI

10) ASSOCIAZIONE MEDICI PER L’AMBIENTE

11) ASSOCIAZIONE LAUDATO SI’

12) AOI – ASSOCIAZIONE ONG ITALIANE

13) ASSOCIAZIONE PER UN’EUROPA DEI POPOLI

14) ASSOCIAZIONE PLANET 2084 ONLUS

15) ATTAC ITALIA

16) CGIL

17) CIPSI

18) CISL

19) CNCA

20) COBAS

21) COMITATO ROMANO PER LA DIFESA DELLA COSTITUZIONE

22) COMITATO STOP TTIP UDINE

23) CDC – COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE

24) DICO 32

25) EMERGENCY

26) FISH – FEDERAZIONE IT. PER IL SUPERAMENTO DELL’HANDYCAP

27) FORUM ACQUA

28) FORUM GORIZIA

29) FORUM PER IL DIRITTO ALLA SALUTE

30) GRUPPO ABELE

31) GRUPPO PALLADE

32) GRUPPO SOLIDARIETA’

33) IFE ITALIA

34) IL MANIFESTO

35) INTERSOS

36) LABORATORIO ANDREA BALLARO’

37) LA SINISTRA LEGNANO IN COMUNE

38) LA VIA LIBERA

39) LEFT

40) LIBERA

41) LILA NAZIONALE

42) MDP/ART.1

43) MEDICINA DEMOCRATICA

44) OXFAM

45) PARTITO DEL SUD

46) POTERE AL POPOLO INTERNAZIONALE

47) PRC

48) PRESA DIRETTA – RAI

49) PUNTO ROSSO

50) RADIO POPOLARE

51) RETI DI PACE

52) SINISTRA ANTICAPITALISTA

53) SINISTRA EUROPEA

54) SINISTRA ITALIANA

55) SID – SOCIETY FOR INTERNATIONAL DEVOLPMENT

56) SIMM – SOCIETA’ IT. DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI

57) SOS SANITA’

58) TRANSFORM! ITALIA

59) UIL

60) UN PONTE PER

61) USB

62) VERDI