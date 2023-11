Bis-Abilità ad Altamura è una doppia opportunità

E’ il tema di un percorso che assessorato, commissione pari opportunità del Comune murgiano organizzano per domenica 3 dicembre , alle 10.15, nella sala convegni della Parrocchia Santa Maria Madre Chiesa – quartiere Parco San Giuliano. Sarà l’occasione per approfondire temi inclusivi come sport, inserimento nel mondo del lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche sport, inserimento nel mondo del lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche, che richiedono motivazioni, impegno e progettualità. Del resto la domanda di tante famiglie o di persone sole c’è e non può essere ignorata, coinvolgendo associazioni, privati, istituzioni. E se una società riesce ad affrontare e a coinvolgere persone di diverse fasce di età, con una ”marcia” in più che attende di essere innescata si risparmiano risorse e ne guadagna l’intera comunità. Buon lavoro.

Comunicato

Convegno Bis-Abilità del 3 dicembre 2023 – Invito a partecipare

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità istituita nel 1992 dall’ONU, che ricorre il 3 dicembre, l’Amministrazione comunale – Assessorato alle pari opportunità e la Commissione speciale delle pari opportunità del Consiglio comunale organizzano un evento denominato “Bis-Abilità è una doppia opportunità”.

L’obiettivo è sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza tutta all’evento che vedrà la partecipazione di atleti paralimpici che, con le loro testimonianze e le vittorie conseguite, sono da esempio soprattutto per le nuove generazioni ed incoraggiamento alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Il convegno è in programma domenica 3 dicembre 2023, alle ore 10.15, nella sala convegni della Parrocchia Santa Maria Madre della Chiesa – quartiere Parco San Giuliano.

Saluti istituzionali:

Sindaco Vitantonio Petronella;

Vice Sindaca e Assessora alle Pari opportunità Angela Miglionico;

Assessore ai Lavori pubblici Michele Mirgaldi;

Presidente della Commissione Pari opportunità Luca Genco.

Relatori:

Giuseppe Pinto, Presidente Comitato Paralimpico Puglia;

Francesco Manfredi, Medico Paralimpico e autore libro “Oltre i limiti”;

Luca Mazzone, Campione Paralimpico;

Piero Suma, Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa.

Modera: Onofrio Bruno

Si tratta del primo di una serie di incontri programmati dalla Commissione con attenzione al mondo della disabilità. Tre i temi da sviluppare e su cui sensibilizzare: sport, inserimento nel mondo del lavoro, abbattimento delle barriere architettoniche.

Nell’evento sono coinvolte le associazioni cittadine.