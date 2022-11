Bertolaso tocca a te. Nuova legge per la Sanità? Md non molla

Se non siamo all’emergenza da protezione ”sanitaria” civile poco ci manca…E a Guido Bertolaso, alfiere di quel settore della sicurezza pubblica approdato in Lombardia per la campagna vaccinale, in un fase davvero difficile della pandemia, toccherà misurarsi con il presidente Fontana sulla proposta di nuova legge sanitaria. Del resto gli hanno affidato l’assessorato che è stato di Letizia Moratti, dimessasi dopo un lungo periodo da “separati” in casa al Pirellone, sede della Regione. E quella patata bollente, lanciata sulla scrivania da Medicina democratica, può essere la prima cartina al tornasole di un rilancio della Sanità pubblica, in una regione dove il peso di quella privata è notevole. Del resto l’ex ministro Roberto Speranza, a parole, aveva annunciato una inversione di rotta su tutto il territorio nazionale. La situazione invece è scivolata verso la privatizzazione con tagli e ridimensionati dei servizi pubblici e della medicina del territorio: dalla Lombardia, alla Liguria, al Lazio (quante ”L”) alla Basilicata. Attendiamo che il governo guidato da Giorgia Meloni faccia sapere cosa intende fare. Non ci facciamo molte illusioni. Ci sono le proposte di Medicina Democratica… Buona lettura. A Milano, dove è fissata una manifestazione il 4 novembre, come a Roma e come a Potenza.



LA PROPOSTA DI MEDICINA DEMOCRATICA

Proposte per nuova legge per la sanità lombarda, Milano 4 novembre 2022

COMUNICATO STAMPA

“Le dimissioni di Letizia Moratti: attestato di una sconfitta e di un fallimento drammatico, urge svolta nella sanità nel segno della discontinuità”, Marco Caldiroli, Presidente nazionale Medicina Democratica:

Milano, 2 novembre 2022. Dopo le dimissioni di Letizia Moratti da assessora al Welfare e Vicepresidente della Regione Lombardia, diventa cruciale l’appuntamento fissato a Milano il 4 novembre alla sede ARCI, in Via Bellezza 16/A, dalle ore 9:00 alle 13:00, per la presentazione delle “Proposte per una nuova politica sanitaria in Lombardia”, elaborate dal Coordinamento Lombardo per il Diritto alla Salute Dico 32! a cui aderiscono oltre 50 associazioni e comitati. Hanno infatti già confermato la loro partecipazione i rappresentanti di tutte le forze politiche di opposizione all’attuale maggioranza in Regione Lombardia e una larghissima rappresentanza delle organizzazioni sindacali, associazioni e comitati quali M5S, PD, Lombardi Civici Europeisti, Azione, Sinistra Italiana, Rifondazione, +Europa, CGIL Regionale, UIL Regionale, Sial Cobas, ACLI, ARCI, Centro Studi Mario Negri, Prima la Comunità, Laudato sì, Comitato Vulvodinia e neuropatia del pudendo, mentre si attendono altre conferme nelle prossime ore.



“Le dimissioni di Letizia Moratti sono l’attestato di un totale, drammatico fallimento – ha detto Marco Caldiroli, Presidente nazionale di Medicina Democratica – la dimostrazione che occorre, come da sempre denunciamo, una svolta radicale nella sanità in Lombardia, nel segno di una totale discontinuità con la gestione Moratti-Fontana e con le scelte dei governi di centro destra che hanno governato fino ad oggi la Regione Lombardia e che hanno portato ai risultati tragici evidenziati nel periodo della pandemia. “ Dalla grande manifestazione del 23 ottobre dello scorso anno – ha aggiunto Vittorio Agnoletto – siamo andati avanti con l’elaborazione collettiva di proposte concrete su cui apriamo il confronto e sui cui chiediamo risposte, osservazioni, contributi: la sanità rappresenta il’75% del bilancio regionale, su questo si gioca la partita politica principale e su questo chiediamo la verifica di volontà reali di contrastare con scelte alternative il disastro di cui porta la responsabilità l’attuale maggioranza. ”

“5 i punti chiave alla base delle proposte – ha .sottolineato Angelo Barbato, del Coordinamento per il Diritto alla Salute Dico 32- 1. Programmazione socio-sanitaria regionale e territoriale col contributo dei comuni e di forme di partecipazione dei cittadini; 2. Sanità territoriale fondata su una rete di servizi decentrati e accessibili per garantire tutti gli interventi, dalla prevenzione fino alle cure primarie e specialistiche, integrate con gli ospedali tramite i distretti e le case della comunità.; 3. Finanziamenti del PNRR per lo sviluppo della sanità territoriale indirizzati ai servizi pubblici; 4.Servizi privati coordinati dalle aziende sanitarie territoriali senza nessuna competizione con i servizi pubblici, con contratti vincolati in relazione agli obiettivi di salute della programmazione territoriale; 5.Ritiro delle richieste di autonomia regionale differenziata in materia sanitaria e nessuna incentivazione di forme assicurative di sanità integrativa.



