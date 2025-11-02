Bennardi: “grave ritardo dei progetti PNRR sulla sanità.” Friolo: “preoccupazioni infondate.”

A seguire un botta e risposta tra Domenico Bennardi, attuale consigliere comunale, e prima ancora Sindaco, di Matera e il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo. Con il primo che in mattinata con una nota ha chiesto “Che fine hanno fatto i progetti PNRR sulla sanità, Ospedali e Case di Comunità?” Dichiarandosi preoccupato perchè “Nella provincia di Matera, l’ASM aveva annunciato localizzazioni e progetti esecutivi per le Case di Comunità, ma i cantieri sembrano fermi e gli impegni disattesi.” E il secondo che stretto giro, con un proprio comunicato ha rassicurato che “non vi è nessuno stallo in atto, anzi tutti i cantieri gestiti dall’ASM e finanziati dal PNRR sono pienamente operativi e procedono speditamente nel rispetto del cronoprogramma stabilito.” A seguire i duo documenti.

“Che fine hanno fatto i progetti PNRR sulla sanità, Ospedali e Case di Comunità?” “Esprimo la mia crescente preoccupazione per il grave ritardo nell’attuazione dei progetti relativi alle Case di Comunità e agli Ospedali di Comunità in Basilicata, finanziati con i fondi del PNRR. Da consigliere comunale del M5S, ex sindaco di Matera e presidente della Conferenza dei Sindaci sulla sanità provinciale, non posso restare in silenzio di fronte a uno stallo che rischia di compromettere la sanità territoriale del nostro territorio.

Questi presidi rappresentano il pilastro della nuova sanità di prossimità, fondamentali per offrire assistenza capillare e ridurre la pressione sugli ospedali. Mentre in altre regioni italiane, pur tra difficoltà, i progetti procedono, la Basilicata continua a mostrare un preoccupante immobilismo. Nella provincia di Matera, l’ASM aveva annunciato localizzazioni e progetti esecutivi per le Case di Comunità, ma i cantieri sembrano fermi e gli impegni disattesi.

I fondi PNRR, ottenuti grazie al Governo Conte, non sono risorse rinnovabili: hanno scadenze precise e, se non utilizzati in tempo, andranno definitivamente perduti. Il Rapporto AGENAS conferma come la Basilicata sia tra le regioni più in ritardo nell’attuazione del modello di assistenza territoriale previsto dal D.M. 77/2022.

Ricordo le tante battaglie condotte in passato, il Patto sulla sanità dei sindaci lucani e le nove conferenze sulla sanità da me convocate in quattro anni, che avevano tracciato obiettivi chiari: ridurre le liste d’attesa, investire sul personale, rendere attrattivi i bandi e rafforzare la sanità di prossimità. Quelle indicazioni restano purtroppo ancora in gran parte inascoltate.

Ricordo al sindaco di Matera Antonio Nicoletti che è autorità sanitaria locale e gli chiedo di abbandonare ogni posizione difensiva verso il governo regionale, anche se dello stesso colore politico, e di assumere un ruolo attivo per la salute dei cittadini. Propongo di convocare con urgenza una Conferenza dei Sindaci della provincia di Matera dedicata alle case e ospedali di comunità, per fare il punto, individuare le criticità e sollecitare Regione e ASM a rispettare tempi e impegni. Non è questione di schieramenti, ma di responsabilità verso i cittadini. Matera e la sua provincia non possono restare indietro, i dati sull’emigrazione sanitaria di pazienti e personale medico sono allarmanti: serve un impegno concreto, condiviso e immediato per salvare questa occasione di rilancio della nostra sanità territoriale.” Domenico Bennardi – Consigliere Comunale di Matera e capogruppo M5S

“ASM smentisce Bennardi sullo stato di attuazione di progetti PNRR, Ospedali e Case di Comunità ” “In merito al comunicato stampa diffuso oggi dal consigliere del Comune di Matera, Domenico Bennardi, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera precisa che non vi è nessuno stallo in atto, anzi tutti i cantieri gestiti dall’ASM e finanziati dal PNRR sono pienamente operativi e procedono speditamente nel rispetto del cronoprogramma stabilito. Pertanto le preoccupazioni sulla Sanità espresse dal consigliere Bennardi sono del tutto infondate in quanto basate su informazioni non aggiornate o confuse.” “Fa specie rilevare – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo– che l’ex primo cittadino di Matera, nonchè ex presidente della Conferenza dei Sindaci sulla Sanità provinciale, ignori il fatto che i cantieri delle Case di Comunità sono tutti pienamente operativi e che la maggior parte di essi sono stati avviati già nei primi mesi del 2024, quando ancora il Sindaco Bennardi era in carica. Dunque ‘il preoccupante immobilismo’ di cui parla Bennardi è soltanto una sua percezione, non supportata dai fatti”. I cantieri delle sei case di comunità a Montescaglioso, Montalbano, Irsina (HUB) e Ferrandina, Garaguso, Tursi (SPOKE), finanziati con quasi 9,5 milioni di euro, sono tutti pienamente attivi e lo stato di avanzamento lavori è prossimo alla consegna delle strutture. Cantieri attivi e lavori in fase di conclusione anche per i due ospedali di Comunità di Stigliano e Tinchi finanziati con quasi 5 milioni di euro del PNRR. Sono pienamente operativi, con lavori che si avviano alla conclusione, anche i cantieri di Stigliano e Tricarico che rientrano nel programma ‘Ospedali sicuri e sostenibili’ finanziati con quasi 8 milioni di euro. Per quanto riguarda le COT (Centrali Operative Territoriali) dislocate a Matera e Policoro, le due strutture, che massimizzano l’integrazione ospedale territorio, sono attive ufficialmente dal 22 luglio 2024. A certificarne l’operatività in quella data è stata la visita ispettiva finale dell’ingegnere indipendente, come richiesto dal Ministero della Salute e dal Piano sottoscritto con l’Europa, e come ratificato dalla Regione Basilicata con D.G.R. n. 391 e n. 392 del 30 luglio 2024. “Quando le COT sono entrate in attività – sottolinea Friolo– Bennardi rivestiva ancora il ruolo di Sindaco, ma evidentemente era poco attento alle questioni della Sanità territoriale di Matera se oggi parla del rischio di perdere le risorse, ignorando che le COT sono operative da oltre un anno e che tutti gli altri progetti del PNRR sono allineati allo scadenzario programmato. Anziché invocare senza nessuna ragione la Conferenza dei Sindaci per discutere di inesistenti ritardi sul cronoprogramma dei lavori o di impegni disattesi, invito Bennardi a effettuare una visita in tutti i cantieri del PNRR per rendersi conto di persona del lavoro incessante che sta svolgendo l’ASM per il potenziamento delle strutture della Sanità territoriale, con il prezioso supporto della Regione Basilicata e dell’Assessorato alla Salute che monitorano di continuo tutti i progetti avviati nell’interesse esclusivo dei cittadini a cui questi servizi sono destinati”.

Matera, 2 novembre 2025