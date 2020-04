Si poteva fare prima? Certo come tante altre cose. Ma occorrono le condizioni per farlo. E quando si è pronti si parte, come sta accadendo per le quattro unità speciali per contrastare la diffusione del coronavirus a domicilio. E così Azienda sanitaria di Matera e Dipartimento politiche della persona della Regione Basilicata sono partite da oggi, sabato 11 aprile, con la esecuzione di tamponi, per “prevenire” ed eventualmente “contenere la propagazione” del coronavirus tra ospiti e operatori delle Residenze sanitarie assistite (Rsa)”. L’intervento sanitario sta interessando le strutture di Valsinni e San Giorgio Lucano per l’area sud della provincia di Matera e quelle del Brancaccio e di Sant’Anna di Matera per l’area nord. I tamponi saranno eseguiti nei prossimi nelle restanti a Residenze Sanitarie Assistenziali. “Si potranno in tal modo prevenire – riporta la nota dell’Azienda sanitaria di Matera- ed evitare che si replichino le tragiche situazioni che stanno purtroppo interessando altre aree d’Italia. L’iniziativa è anche rassicurante per i familiari degli ospiti e degli stessi operatore. Nel caso in cui si dovessero riscontrare dei casi di positività, verranno poste in essere le procedure già codificate per l’isolamento e la quarantena. ”Un intervento atteso in Basilicata -e rassicurante- dopo i casi di Tricarico dove, oltre all’ospedale, ci sono il centro di riabilitazione della Fondazione Don Carlo Gnocchi e la Casa di riposo Sant’Antonio . Situazione, ricordiamo, monitorate dalle istituzioni sanitarie, ma che hanno destato attenzione e preoccupazione. Altrove e ci riferiamo alla Lombardia la situazione delle residenze sanitarie assistite è oggetto di attenzione oltre che sul piano sanitario, per il gran numero di decessi e contagi verificatisi, anche sul piano penale. La Procura della Repubblica di Milano, lo stesso sta accadendo anche a Bergamo, ha aperto un fascicolo per epidemia e omicidio colposo nei confronti del direttore generale del Pio Albergo Trivulzio per le morti (pare oltre 100) avvenute a seguito della diffusione dell’epidemia da covid 19.



I fascicoli aperti sarebbero una quindicina, e tra questi anche quelli riferiti all’Istituto Don Gnocchi e della Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Inchieste partite da denunce di operatori e famigliari di pazienti deceduti . Atti dovuti che serviranno per accertare il rispetto di protocolli di sicurezza, a cominciare dall’impiego di mascherine. Al lavoro su fronti diversi una Commissione del Ministero della Salute per il Pio Albergo Trivulzio e dalla Regione Lombardia per le residenze sanitarie assistite. Altro contesto, altra realtà che hanno evidenziato, purtroppo con morti e contagi, i limiti del sistema sanitario e delle residenze per anziani in diverse aree del Paese. L’auspicio è che questa pagina di sofferenza ”collettiva” a cominciare da quanti operano in trincea serva, oltre a individuare eventuali responsabilità, a mettere riparo tutto quanto non va nei servizi sanitari e socio assistenziali. Meno deleterio protagonismo politico, come è accaduto anche in Basilicata, è più attenzione ai servizi alla persona valorizzando appieno le risorse umane, che devono poter operare in condizioni ottimali e di sicurezza.