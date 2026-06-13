Belvedere Guerricchio a Matera si tinge di rosso Avis per le Donazioni

A ricordarlo la sezione territoriale dell’Associazione volontari donatori di sangue alla vigilia della giornata internazionale delle donazioni, che ricade domenica 14 giugno. E l’attenzione sul tema avrà il maggiore culmine di riflessione in serata, alle 21.00, con il ”belvedere” Luigi Guerricchio che sarà illuminato con un fascio rosso di luce. L’invito è per tutti dai 18 anni fino ai 65, se si è in condizioni di farlo e si gode di buona salute, per un atto di solidarietà ”anonimo” e di prevenzione. Contattate l’Avis, in ospedale, presso la sede di via Conversi, sui social e passate parola.



IL COMUNICATO

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, che si celebra il 14 giugno, la città di Matera aderisce alle iniziative di sensibilizzazione promosse a livello internazionale attraverso l’accensione in rosso di uno dei suoi luoghi simbolo (i tre archi di belvedere Luigi Guerrichio).

L’iniziativa, promossa da AVIS Comunale Matera, in collaborazione con il Comune di Matera, e grazie al benestare dell’Amministrazione Comunale, rappresenta un segno concreto di riconoscenza verso tutti i donatori che, con il loro gesto volontario, anonimo e gratuito, contribuiscono ogni giorno a salvare vite umane e a garantire il funzionamento del sistema sanitario.

L’illuminazione speciale vuole richiamare l’attenzione della cittadinanza sull’importanza della donazione del sangue e degli emocomponenti, un gesto di straordinario valore umano e sociale che permette di rispondere alle necessità terapeutiche di migliaia di persone.

Con questa simbolica accensione, AVIS Matera rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura del dono e della solidarietà, invitando tutti i cittadini idonei alla donazione a compiere un gesto semplice ma fondamentale per la salute della comunità.



La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, costituisce ogni anno un’importante occasione per ringraziare i donatori e sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità di assicurare una disponibilità costante e sicura di sangue e di plasma.

Il Presidente AVIS Comunale Matera, Nicola Micco, dichiara: “Donare sangue e plasma significa donare vita. Con questa iniziativa vogliamo rendere visibile il nostro grazie a tutti i donatori e ricordare quanto sia importante il contributo di ciascuno per garantire cure e speranza a chi ne ha bisogno”,Sedi distaccate