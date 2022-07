B&B, Basta chiacchiere e passerelle sull’Ospedale. Servono i fatti

Giovanni Angelino, commissario Udc del Materano e premiato dal’Anas con ‘’stella al merito sociale’’, non molla e chiede- parafrasando un antico detto- che all’Ospedale ‘’Madonna delle Grazie’’ sia restituito quello stato di salute che aveva fino a due lustri fa, quando la cabina di regia regionale ha deciso la ‘’riorganizzazione’’ del servizio sanitario in Basilicata depotenziando la struttura di Matera a tutela del San Carlo di Potenza. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti, con un incremento- non solo a Matera- dell’emigrazione sanitaria verso strutture extraregionali. Un fallimento e uno spreco di risorse, perché i materani sono costretti a rivolgersi al ‘’Miulli’’ di Acquaviva delle fonti ( Bari) e cosi da Policoro, Rionero, Tricarico dalla stessa Potenza verso nosocomi di riferimento. Uno sfascio con la complicità di tanti ‘’irresponsabili’’ e con il silenzio ‘’connivente’’ di quanti mal rappresentano le comunità locali. Giovanni Angelino punta il dito contro Bardi e Bennardi, presidente della giunta regionale di Basilicata e sindaco di Matera, dopo gli interventi di circostanza e di solidarietà (ci mancherebbe) a sostegno del dottor Salvatore Tardi, vittima di una aggressione. Servono fatti, servizi, investimenti che non vediamo,rispetto ai ripetuti servizi sui media che illustrano l’arrivo di attrezzature e l’avvio di servizi al San Carlo di Potenza. I materani, in particolare, non hanno l’anello al naso ed è bene che ricordino quando si tratterà di votare quanti hanno affossato la sanità materana. La foto con un giovane cittadino, alle prese con disservizi, e con una puntuale domande a essere curata in tempi decenti, è la conferma che si continua a far nulla per sbloccare la situazione. Basta investimenti nello stesso ospedale. E’ uno spreco e fatti e dati lo dimostrano.



Il comunicato stampa di Giovanni Angelino (Commissario Udc provincia di Matera) dopo il “blitz” all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera: “Bardi fa solo passerelle, dal sindaco Bennardi il nulla cosmico. E l’ospedale di Matera cade a pezzi”

A distanza di 20 giorni dalla sua prima denuncia questa mattina nel piazzale antistante l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera il commissario Udc provincia di Matera, Giovanni Angelino è tornato a denunciare le criticità della Sanità materana ed in particolare i disservizi dell’ospedale di Matera.

Giovanni Angelino ha dichiarato: “Innanzitutto voglio esprimere la mia solidarietà all’amico e al medico materano Salvatore Tardi dopo l’aggressione subita il 7 luglio scorso nel reparto di geriatria dell’ospedale di Matera. La violenza va sempre condannata e su questi episodi ci aspettavamo una nota ufficiale da parte del direttore generale dell’Asm, Sabrina Pulvirenti, che non è ancora arrivata e non sappiamo se arriverà. Episodio increscioso a parte che ha coinvolto il dottor Tardi, devo dire che mi ha fatto sorridere la visita a sorpresa del presidente Bardi all’ospedale Madonna delle Grazie di Matera avvenuta alla vigilia della festa della Bruna. La sua passerella con il direttore generale Sabrina Pulvirenti per cercare di rassicurare i materani sull’impegno della Regione Basilicata nei confronti dell’ospedale di Matera è stata una farsa d’altri tempi. Una passerella fuori luogo che non cancella la vergognosa situazione che si registra nell’ospedale di Matera, un ospedale che cade a pezzi ogni giorno. Basti pensare all’aria condizionata assente nel reparto di ortopedia e con le temperature tropicali registrate nelle ultime settimane a Matera non è certamente il massimo per i pazienti sopportare un clima di questo tipo all’interno di un reparto ospedaliero. La visita di Bardi non ha cambiato di una virgola le criticità segnalate. A distanza di 20 giorni i problemi sono sempre gli stessi. Prenotare una visita in tempi rapidi è come sognare di fare 6 al Superenalotto mentre il personale medico e infermieristico va in affanno perché l’organico è sottodimensionato. Sono state annunciate nuove assunzioni ma fino a quando non vedremo al lavoro nuovo personale per quanto ci riguarda la situazione resta drammatica. Anche per la digitalizzazione dei servizi nulla è cambiato: rete internet obsoleta e nuovo programma di prenotazione per visite specialistiche totalmente inefficiente. Il Cup si conferma nemico dei pazienti perché il calendario con la prenotazione delle visite non è affidabile e nessuno riesce a prenotare una semplice operazione. Per fortuna a pochi chilometri c’è l’ospedale Miulli di Acquaviva delle fonti che funziona benissimo, altrimenti gli utenti di Matera e della provincia sarebbero nei guai. La situazione è drammatica anche dal punto di vista amministrativo negli ultimi anni, perché ci sono imprese che da mesi attendono il pagamento dei servizi erogati all’Asm. E in una situazione di totale emergenza sanitaria cosa ha fatto il sindaco di Matera, Domenico Bennardi? Quel candidato pentastellato che in campagna elettorale prometteva di far valere il suo ruolo nella conferenza dei sindaci che si riunisce periodicamente per affrontare le questioni relative alla Sanità materana, a distanza di quasi due anni dalla sua elezione cosa ha fatto per migliorare la situazione allucinante che si registra nella Sanità materana? Il nulla cosmico, ma del resto cosa vi potevate aspettare da gente che arriva dal Movimento 5 Stelle, il più grande bluff della politica italiana. Ecco perché a Bardi chiedo meno passerelle e più fatti, mentre Bennardi si occupi seriamente dei problemi dei cittadini materani a partire dalla Sanità invece di trascorrere la giornata con lo smartphone in mano per condividere post e selfie su facebook. L’ospedale Madonna delle Grazie di Matera va potenziato davvero, non con le promesse da campagna elettorale anticipata.

IL PREMIO DELL’ANAS

Una “Stella al merito sociale” per il commissario Udc della provincia di Matera. C’è anche il materano Giovanni Angelino tra le personalità premiate a Torino, nella sede Anas Piemonte, durante l’assemblea che si è svolta il 2 luglio scorso e in cui sono state assegnate benemerenze e stelle al merito della Rete Anas 2022.

La Commissione per l’assegnazione delle benemerenze e della stella ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) 2022, istituita con decreto della Presidenza della rete associativa A.N.A.S., si è riunita a Milano il 18 giugno scorso per esaminare tutte le proposte pervenute alla commissione di premiazione dai presidenti regionali.

La commissione, presieduta da Claudio Cugusi, Presidente ANAS Sardegna, ha conferito complessivamente 40 titoli tra benemerenze e stelle al merito.

Il Presidente della Commissione ha sottolineato come, in un periodo particolarmente complesso, tra pandemia e guerra, i soci e gli amici della rete associativa Anas, hanno dimostrato un altissimo senso civico e di solidarietà ed in molti casi in spregio del pericolo, ponendo in essere una serie di iniziative che rende i soci orgogliosi di far parte di una rete come quella dell’ANAS.

Alla cerimonia di consegna dell’attestato a Giovanni Angelino, avvenuta questa mattina a Matera, hanno partecipato Domenico Antonio Cammisa, responsabile Anas Policoro, Luana Modarelli, responsabile Udc Giovani provincia di Matera e Cosimo Ierone, commissario Udc Policoro.

Giovanni Angelino è stato premiato “per il suo grande senso di altruismo e generosità nel suo impegno sociale”.

Giovanni Angelino ha dichiarato: “Questo attestato ricevuto da Anas mi riempie di orgoglio e dedico questo riconoscimento alla mia famiglia e a tutti i cittadini di Matera e provincia. Ritengo sia un premio importante che gratifica il mio impegno in politica al servizio dei cittadini, un impegno che continuerà nella grande famiglia dell’UDC con l’obiettivo di portare benefici al territorio materano”.