Basilicata senza 207 medici di assistenza primaria e 15 pediatri. La Regione provvederà

E’il dato del nostro territorio, con carenze diffuse soprattutto nelle aree interne ma anche in grandi centri, causa pensionamento, spopolamento e mancato ricambio generazionale soprattutto e altre peculiarità denunciate spesso da sindaci e comunità. La rilevazione, riporta la nota della Regione Basilicata, è stata rilevata dalle Aziende sanitarie sulla base dei parametri stabiliti dagli Accordi collettivi nazionali e del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente, aggiornato al 31 dicembre 2025. L’assessore alla Salute Cosimo Latronico – come riporta il comunicato stampa – ritiene la ricognizione come propedeutica ”per avviare le procedure di assegnazione degli incarichi e garantire una presenza capillare dei medici di famiglia e dei pediatri sul territorio”. Quanto ai tempi si auspica siano brevi e che i ”vuoti” di organico possano essere colmati.Anche se non è semplice, visti i limiti oggettivi delle facoltà di medicina nel Paese e la concorrenza del settore privati e dell’estero nei confronti delle nostre professionalità. Servono incentivi per allettare eventuali candidati ad accettare, da inserire in bandi e avvisi.



COMUNICATO STAMPA

Individuate le carenze 2026 per medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta

La Regione Basilicata ha individuato le carenze negli ambiti territoriali della medicina convenzionata per l’anno 2026 relative ai medici di assistenza primaria a ruolo unico e ai pediatri di libera scelta. Lo rende noto l’assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

«Con questo provvedimento – spiega Latronico – la Regione Basilicata effettua la ricognizione delle carenze negli ambiti territoriali della medicina territoriale, passaggio necessario per avviare le procedure di assegnazione degli incarichi e garantire una presenza capillare dei medici di famiglia e dei pediatri sul territorio».

La rilevazione è stata effettuata dalle Aziende sanitarie regionali sulla base dei parametri stabiliti dagli Accordi collettivi nazionali e del rapporto ottimale tra medici e popolazione residente, aggiornato al 31 dicembre 2025.



Per i medici di assistenza primaria a ruolo unico sono state individuate diverse carenze (207 unità comprensive del fabbisogno di assistenza primaria tra ciclo di scelta e attività oraria) negli ambiti territoriali delle aziende sanitarie lucane, al fine di assicurare un’adeguata copertura dell’assistenza di base e garantire ai cittadini la continuità delle cure e la prossimità dei servizi sanitari.

Analoga ricognizione è stata svolta per i pediatri di libera scelta, con l’individuazione delle carenze (15) negli ambiti territoriali sulla base del rapporto ottimale previsto dall’Accordo collettivo nazionale.

Gli elenchi delle località carenti, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, costituiranno il riferimento per l’avvio delle procedure di assegnazione degli incarichi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

«Il rafforzamento dell’assistenza primaria – conclude Latronico – rappresenta una priorità della programmazione sanitaria regionale. Garantire una presenza adeguata di medici di famiglia e pediatri significa assicurare ai cittadini un accesso più semplice e tempestivo alle cure, soprattutto nei piccoli centri e nelle aree interne della Basilicata, rafforzando il ruolo della medicina territoriale come primo presidio di salute per le comunità».