Basilicata prepara 4^ dose. Sileri: ” Vaccino subito, non aspettare autunno”

C’è il via libera dalle autorità Ministeriali, ma in Basilicata non si conosce ancora la data per l’avvio ufficiale alla quarta dose del vaccino per gli ultrasessantenni e altre categorie da tutelare. Il ‘via” è subordinato ad aspetti organizzativi, in corso di definizione, fermo restando che quanti ne hanno bisogno si stanno facendo avanti. Del resto è in crescita il numero dei contagiati, con le diverse varianti del virus covid 19 che portano il nome di lettere greche o delle regioni asiatiche. E ci si sta preoccupando, come è logico che sia, anche dall’avvio dell’anno scolastico nel prossimo mese di settembre. Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, parlando a Radio Capital sulla quarta dose di vaccino ha invitato a vaccinarsi subito, smontando le aspettative di quanti ne attendono gli ”aggiornamenti” .

“È un errore -ha detto Sileri- attendere il vaccino aggiornato. Oggi, i vaccini, sebbene creati sul virus originario, funzionano molto bene contro la forma grave della malattia, anche contro la variante Omicron e le sue sotto-varianti. A quello dobbiamo tendere: a evitare terapia intensiva e ospedale”. Per farla breve ”chi ha tempo non aspetti tempo”. Sileri precisa, poi, che per il prossimo autunno non sono previste misure restrittive che a scuola le mascherine non servano. “Penso -ha detto il sottosegretario- che sotto una certa età non servano”.E allora torniamo a buon senso e buone pratiche.