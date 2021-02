Mille tamponi, tre decessi, una cinquantina di guariti ‘recuperati’ come è prassi dal report della task force regionale anticovid 19 e la miriade di esami antigenici e molecolari, che continuano a lasciare perplessi gli abitanti del BelPaese e della Basilicata su quanto si fa, si attende di fare o non si è fatto (male o con superficialità, poco importa) sul piano della prevenzione e dei vaccini. Calma e gesso anche sulle prospettive di zona bianca (è auspicabile) per la nostra regione, che resta in zona gialla ma con segnali di ‘’allentamento’’ della presa che devono tenere alta la guardia, aldilà dei dati da leggere e prendere sempre con le molle. L’invito del ministro della Salute, Roberto Speranza, che potrebbe (forse) restare anche con il governo di ‘salute pubblica’’ e di taglio ‘’finanziario’’,vista la crisi in atto, che si appresta a varare Mario Draghi. E questi, tra le prime cose da attivare, dovrà occuparsi del piano vaccinale visto le tante incongruenze internazionali e nazionali che accompagnano l’argomento. Immunità di gregge? Ovini e caprini hanno bisogno di pastori di mestiere e cani maremmani che seguano l’organizzazione dai pascoli agli iazzi. Per farla breve la campagna della primula va reimpostata e resa credibili con programmi da rispettare, aspetti logistici da attivare e organici da individuare. La chiudiamo con un messaggio di Speranza, di nome e di fatto, piazzato sulla sua pagina social:

“Serve massima prudenza su tutto il territorio nazionale -ha scritto Speranza.Non dobbiamo vanificare i progressi delle ultime settimane, risultato dei sacrifici fatti finora. Zona gialla non significa scampato pericolo. Il virus circola e il rischio, anche per via delle varianti, resta alto. Non possiamo scherzare con il fuoco”. Se Speranza, più che sostenere la nascita di una inutile facoltà di medicina, avesse monitorato quello che è stato fatto in Basilicata a quest’ora si sarebbe bruciato almeno i polpastrelli… Tamponi, dati recuperati nelle ultime settimane, scuole, focolai di ritorno e assenza di covid hotel (il caso Matera su tutti) hanno creato un circuito deleterio di contagi e non solo. Altro che zona bianca.



REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL GIORNO 07 febbraio 2021, ORE 10.00

Report dati processati in data 06 febbraio 2021

Tamponi molecolari totali n. 216.724

Tamponi totali negativi n. 200.746

Persone testate n. 133.162

Tamponi molecolari di giornata n. 1.067

Test antigenici totali 4.875

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 79

Tamponi negativi n. 988

RICOVERATI N. 85

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 31

Pneumologia n. 30

Medicina d’Urgenza n. 07

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 09

Pneumologia n. 07

Terapia Intensiva n. 01

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 09

DECESSI TOTALI N. 03

Deceduti Residenti n. 03

• Avigliano

• Potenza

• Vietri di Potenza

POSITIVI TOTALI N. 79

Residenti: n. 76

N. Comune

3 Abriola

1 Accettura

4 Acerenza

1 Albano di Lucania (domiciliato a Potenza)

1 Atella

3 Avigliano (n. 1 domiciliato a Potenza)

1 Banzi

1 Bella

4 Castelluccio Inferiore

1 Filiano

1 Irsina

2 Latronico

4 Lavello

4 Matera

9 Melfi

1 Montescaglioso

1 Nova Siri

1 Paterno

1 Pietrapertosa

1 Policoro (domiciliato a Scanzano Jonico)

9 Potenza

1 Rapone

5 Rotondella

1 Ruoti

1 San Chirico Nuovo

5 Sant’Arcangelo

2 Scanzano Jonico

1 Spinoso

1 Terranova di Pollino (domiciliato a Potenza)

1 Trecchina

1 Tricarico

3 Venosa

Non residenti ma domiciliati in Regione Basilicata: n. 01

N. Regione/ Stato estero

1 Calabria (domiciliato a Trecchina)

Non residenti ed in isolamento nelle rispettive regioni: n. 02

N. Regione/ Stato estero

1 Lazio

1 Puglia

GUARITI TOTALI N. 09

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 09

N. Comune

1 Castelgrande

1 Laurìa

4 Melfi

2 Rapolla

1 Ruvo del Monte



CASI ATTUALI RESIDENTI N. 3.072

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 2.987

DECEDUTI RESIDENTI N. 329

GUARITI RESIDENTI N. 9.881

Note:

A seguito di verifica e riallineamento tra piattaforme Covid-19 della Regione Basilicata e dell’Istituto Superiore di Sanità, si registrano, con il bollettino odierno, n. 50 guarigioni relative al periodo antecedente. Trattasi di soggetti già dichiarati guariti, nei tempi e nelle modalità previste dalle vigenti circolari ministeriali, dai servizi delle Aziende Sanitarie territorialmente competenti.

Alle 50 guarigioni dovute a riallineamento, si sommano n. 09 guarigioni odierne, per un totale di n. 59 guarigioni.

Potenza, 07 febbraio 2021

Task Force Regione Basilicata