Basilicata 2023, sesto congresso di Pneumologia a Matera

L’argomento oltre che per gli ‘’addetti ai lavori’’ è di stretta attualità e ha ricadute sociali su diverse fasce della popolazione, soprattutto dopo quanto si è verificato con la pandemia da virus a corona covid 19 e varianti successive. Difficoltà respiratorie e non solo. Cause, ma anche terapie, percorsi sperimentati e nuove frontiere. Se ne parlerà venerdì 14 e sabato 15 aprile a Matera, nel sesto congresso di Pneumologia in programma al Matera Hotel con un programma a 360 gradi e con esperti, che faranno conoscere le “ultime’’ sull’argomento. Attraverso Relazioni e Letture magistrali si approfondiranno temi di grande interesse clinico quali Infezioni respiratorie, Patologie cardio-polmonari in relazione a inquinamento ambientale, ruolo delle terapie biologiche in Asma grave e Poliposi nasale, BPCO alla luce delle GOLD 2023, Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno; si discuterà ancora di gestione multidisciplinare del paziente respiratorio complesso fra Ospedale e Territorio, di Telemedicina, di Pneumopatie interstiziali, di nuove frontiere in Chirurgia toracica, di sequele a distanza della Malattia COVID-19. Per saperne di più abbiamo riportato l’introduzione del programma, curato con la consueta competenza e passione dalla dottoressa Franca Matilde Gallo, e la scaletta degli argomenti e degli interventi.



GLI OBIETTIVI DEL CONGRESSO

“Basilicata 2023” è la sesta edizione del Congresso di Pneumologia che si svolge nella splendida e suggestiva cornice di Matera, città che incanta e commuove, luogo in grado di creare forti e indimenticabili emozioni.

Il poeta Rafael Alberti, in occasione di un suo viaggio a Matera nel 1973, nei suoi versi dal titolo Vivo fantasma ebbe a scrivere “… pietra nata da pietra, disastro e meraviglia…”.

Ed è attorno a questa meraviglia che ci riuniamo ancora una volta in occasione di questo Congresso.

Il Programma prevede l’approfondimento di tematiche rilevanti in Medicina respiratoria, in quanto le patologie polmonari hanno sempre rappresentato per il mondo intero un grande impegno dal punto di vista sanitario e socio_economico, impegno reso più complesso a causa della pandemia da SARS_CoV-2 che ha messo in luce le “debolezze” del nostro Servizio Sanitario

Nazionale. Attraverso Relazioni e Letture magistrali si approfondiranno temi di grande interesse clinico quali Infezioni respiratorie, Patologie cardio-polmonari in

relazione a inquinamento ambientale, ruolo delle terapie biologiche in Asma grave e Poliposi nasale, BPCO alla luce delle GOLD 2023, Sindrome delle apnee ostruttive nel sonno; si discuterà ancora di gestione multidisciplinare del

paziente respiratorio complesso fra Ospedale e Territorio, di Telemedicina, di Pneumopatie interstiziali, di nuove frontiere in Chirurgia toracica, di sequele a distanza della Malattia COVID-19.

L’obiettivo del Congresso è quello di contribuire, attraverso Relazioni e Letture magistrali su diagnosi, prevenzione e terapie innovative, a rafforzare la Medicina respiratoria interdisciplinare nell’ambito di una Sanità più moderna e competitiva nel panorama internazionale.

Nel dialogo tra Professionisti e Professioni riscopriamo, meravigliati, quanto la Medicina sia la Scienza ma soprattutto l’Arte che ci accomuna.

A mio padre

Franca Matilde Gallo



IL PROGRAMMA

BASILICATA 2023

Franca Matilde Gallo

2023 BASILICATA

PROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 14 APRILE 2023

08.30 Registrazione partecipanti

09.00 Indirizzi di saluto delle Autorità

Franca M. Gallo – Presentazione del Congresso

I SESSIONE

INFEZIONI DELLE BASSE VIE RESPIRATORIE:

DALLA PREVENZIONE AL TRATTAMENTO

Moderatori: Erasmo Bitetti – Maddalena Boselli – Maria Cristina Mencoboni

10.00 Carlo Santoriello – Prevenzione delle infezioni respiratorie ricorrenti:

ruolo dei lisati batterici

10.20 Pietro Visaggi – La gestione delle infezioni respiratorie acute in considerazione

dell’incremento di antibiotico-resistenza

10.40 Giuseppe Valerio – Ruolo della NAC in acuto e in cronico

11.00 Discussione

II SESSIONE

INQUINAMENTO AMBIENTALE E COINVOLGIMENTO CARDIO-POLMONARE

Moderatori: Pietro Luigi Bracciale – Alfredo Scoditti

11.20 Silvia Forte – Inquinamento e interessamento polmonare

11.40 Federica Giordano – Inquinamento come trigger per malattie cardiovascolari

12.00 Discussione

III SESSIONE

ASMA GRAVE E POLIPOSI NASALE: IL RUOLO DELLE TERAPIE BIOLOGICHE

Moderatori: Vincenzo Palo – Eugenio Sabato

12.20 Andrea Portacci – Fenotipi e biomarcatori dell’asma

12.40 Alessandro Pannofino – Terapie biologiche in asma grave e poliposi nasale:

attualità terapeutiche

13.00 Discussione

13.20 Light lunch

IV SESSIONE

INTERNATIONAL SYMPOSIUM: BREAKING NEWS IN COPD

14.30 Introduce: Mario Polverino

Bartolomeo Celli – LETTURA – Need for a new definition of COPD?

Francesca Polverino – LETTURA – Early origins of COPD

V SESSIONE

PNEUMOPATIE INTERSTIZIALI FIBROSANTI: NUOVI PANORAMI

Moderatori:

Luciano Mandurino – Paride Morlino – Umberto Vincenzi

15.30 Immacolata Mauro – Pneumopatie interstiziali: diagnosi differenziale

15.50 Donato Lacedonia – Il ruolo della diagnostica radiologica nel pattern UIP

probable/inconsistant

16.10 Discussione

16.30 Carlo Vancheri – LETTURA – Le nuove prospettive terapeutiche

VI SESSIONE

CHIRURGIA TORACICA: ATTUALITÀ E FUTURO

17.00 Introduce: Salvatore Privitera

Erino Angelo Rendina – LETTURA – Patologia chirurgica tracheo-bronco-polmonare dopo

il COVID: evoluzione storica irreversibile

VII SESSIONE

17.30 – 19.30 Tavola rotonda

PAZIENTE RESPIRATORIO COMPLESSO E GESTIONE TERRITORIALE

Moderatori: Paola Bucci Brucato – Nancy Lascaro – Mario Schisano

Franca M. Gallo – BPCO: storia naturale della malattia e terapia inalatoria

Filippo Andò – Diagnostica funzionale respiratoria: le criticità sul territorio

Domenico M. Toraldo – GOLD 2023: terapia inalatoria duplice versus triplice

Riccardo Giuliano – Terapia inalatoria e device: criteri di scelta e corretto utilizzo

Salvatore Privitera – Le riacutizzazioni di BPCO: dal Caso clinico alle Raccomandazioni

Concetta Laurentaci – Vitamina D nei pazienti in terapia steroidea cronica

19.30 Conclusioni prima giornata

SABATO 15 APRILE 2023

VIII SESSIONE – MALATTIA COVID-19: SEQUELE A DISTANZA

Moderatori: Antonio Mazzarella – Antonio Pontillo – Emmanuele Tupputi

08.30 Alessandro Zanasi – Dalla tosse di Perinto alla tosse da COVID

08.50 Roberta Corbo – Fibrosi polmonare post-COVID: sequele a distanza

09.10 Salvatore Bellofiore – Gli scambi gassosi: dalla DLCO all’Emogasanalisi arteriosa

09.30 Discussione

09.50 Roberto W. Dal Negro – LETTURA – COVID clinicamente guarito: quale insidia

può celare?

IX SESSIONE

10.20 – 11.40 Tavola rotonda

SINDROME DELLE APNEE NEL SONNO: NUOVI SCENARI

Moderatori: Franca M. Gallo – Paola Paolicelli – Giuseppe Spina

Federico Ballacci – OSAS e comorbidità cardiovascolare: focus sui fenotipi aritmici

Antonio Sanna – OSAS: terapia e gestione della sonnolenza residua

Alessandra Giordano – OSAS: terapia ortodontica nell’approccio multidisciplinare

Giacinto Asprella Libonati – OSAS: ruolo della chirurgia conservativa ORL

BASILICATA 2023

X SESSIONE

11.40 – 13.00 Tavola rotonda

INSUFFICIENZA RESPIRATORIA: MANAGEMENT FRA OSPEDALE E TERRITORIO

Moderatori: Antonio Cardinale – Vito Picca – Onofrio Resta

Anna Annunziata – Deficit di Alfa 1 AT: fondamentale il trattamento precoce?

Stefano Carlone – Edema nella BPCO in fase avanzata: cuore polmonare cronico o

scompenso cardiaco?

Giuseppe Fiorentino – Ruolo della Ventilazione meccanica e dell’Ossigenoterapia

ad alti flussi

Antonino Attinà – Telemedicina e cronicità respiratorie

13.00 Mario Polverino – LETTURA – I bulli del corpo e dell’anima: Don Chisciotte o

Sancio Panza?

13.30 Conclusioni del Congresso e Questionario ECM

14.00 Chiusura lavori