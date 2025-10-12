Barriere architettoniche. Azione disabili chiede risorse certe

Dalle buone intenzioni ai fatti, dopo che la giunta comunale di Matera ha avviato l’iter per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), per pianificare e monitorare gli interventi per garantire l’accessibilità a spazi pubblici e edifici comunali. A chiederli il presidente dell’Azione Disabili Marziolino, con una nota invita al presidente del consiglio comunale (da eleggere), al consiglio comunale e per conoscenza all’ufficio tecnico comunale. Cuore della richiesta le risorse, senza le quali non si potrà cominciare a rimuovere le barriere architettoniche.
LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE AZIONE DISABILI
Al Presidente del Consiglio Comunale di Matera
Al Consiglio Comunale di Matera
E p.c. Ufficio Tecnico Comune di Matera
Oggetto: Richiesta di Attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere
Architettoniche (PEBA).
La presente lettera viene inviata da Azione Disabili Marziolino ODV
per chiedere un impegno concreto e l’attuazione dei Piani di Eliminazione
delle Barriere Architettoniche (PEBA) nella nostra Matera.
La mancata accessibilità degli spazi pubblici, come parchi, strade,
marciapiedi, piazze e edifici comunali, rappresenta un ostacolo significativo
all’autonomia
e alla piena partecipazione sociale dei cittadini con
disabilità, donne e degli anziani.
I PEBA sono uno strumento fondamentale che consente ai Comuni di
monitorare, progettare e pianificare gli interventi necessari per il
superamento di queste barriere. L’attuazione di tali piani non solo rispetta
i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle
Persone con Disabilità, ma migliora la qualità della vita di tutti i cittadini,
creando una comunità più inclusiva e accogliente.
Chiediamo pertanto che il Consiglio si impegni ad:
* Assegnare le risorse necessarie per la completa attuazione dei PEBA
esistenti o per la loro redazione, qualora non ancora presenti.
* Includere le azioni previste dai PEBA nelle priorità di spesa del bilancio
comunale e in tutte le nuove progettazioni e ristrutturazioni.
* Garantire la trasparenza e la Partecipazione cittadina durante le fai di
progettazione degli interventi e nel censimento, coinvolgendo le
associazioni di categoria e i comitati dei cittadini interessati.
* Monitorare e rendicontare regolarmente i progressi compiuti, anche
attraverso la pubblicazione di report dettagliati sull’avanzamento dei
lavori.
Siamo disponibili a un incontro per discutere più approfonditamente
le nostre proposte e a collaborare per rendere la nostra Matera realmente
accessibile a tutti.
Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.
Matera 11.10.2025
IL PRESIDENTE
Muscatiello Marzio
