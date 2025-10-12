Barriere architettoniche. Azione disabili chiede risorse certe

Dalle buone intenzioni ai fatti, dopo che la giunta comunale di Matera ha avviato l’iter per il Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche (PEBA), per pianificare e monitorare gli interventi per garantire l’accessibilità a spazi pubblici e edifici comunali. A chiederli il presidente dell’Azione Disabili Marziolino, con una nota invita al presidente del consiglio comunale (da eleggere), al consiglio comunale e per conoscenza all’ufficio tecnico comunale. Cuore della richiesta le risorse, senza le quali non si potrà cominciare a rimuovere le barriere architettoniche.



LA NOTA DELL’ASSOCIAZIONE AZIONE DISABILI

Al Presidente del Consiglio Comunale di Matera

Al Consiglio Comunale di Matera

E p.c. Ufficio Tecnico Comune di Matera

Oggetto: Richiesta di Attuazione dei Piani di Eliminazione delle Barriere

Architettoniche (PEBA).

La presente lettera viene inviata da Azione Disabili Marziolino ODV

per chiedere un impegno concreto e l’attuazione dei Piani di Eliminazione

delle Barriere Architettoniche (PEBA) nella nostra Matera.

La mancata accessibilità degli spazi pubblici, come parchi, strade,

marciapiedi, piazze e edifici comunali, rappresenta un ostacolo significativo

all’autonomia

e alla piena partecipazione sociale dei cittadini con

disabilità, donne e degli anziani.

I PEBA sono uno strumento fondamentale che consente ai Comuni di

monitorare, progettare e pianificare gli interventi necessari per il

superamento di queste barriere. L’attuazione di tali piani non solo rispetta

i diritti fondamentali sanciti dalla Convenzione ONU sui Diritti delle

Persone con Disabilità, ma migliora la qualità della vita di tutti i cittadini,

creando una comunità più inclusiva e accogliente.

Chiediamo pertanto che il Consiglio si impegni ad:

* Assegnare le risorse necessarie per la completa attuazione dei PEBA

esistenti o per la loro redazione, qualora non ancora presenti.

* Includere le azioni previste dai PEBA nelle priorità di spesa del bilancio

comunale e in tutte le nuove progettazioni e ristrutturazioni.

* Garantire la trasparenza e la Partecipazione cittadina durante le fai di

progettazione degli interventi e nel censimento, coinvolgendo le

associazioni di categoria e i comitati dei cittadini interessati.

* Monitorare e rendicontare regolarmente i progressi compiuti, anche

attraverso la pubblicazione di report dettagliati sull’avanzamento dei

lavori.

Siamo disponibili a un incontro per discutere più approfonditamente

le nostre proposte e a collaborare per rendere la nostra Matera realmente

accessibile a tutti.

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo cordiali saluti.

Matera 11.10.2025

Largo Leopardi 20 – Matera muscatiellomarzio@alice.it Cell. 3895906704

IL PRESIDENTE

Muscatiello Marzio