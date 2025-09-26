Bardi e Latronico inaugurano ospedali privati mentre si aggrava la crisi della sanità pubblica lucana

Ieri si è inaugurata l’ennesima struttura sanitaria privata in terra lucana. Ce ne sono innumerevoli che affiancano il servizio sanitario pubblico, senza che la qualità dell’assistenza sanitarie ne tragga alcun giovamento. La domanda che ci si pone senza necessità di essere economisti provetti: ma in una regione con così pochi abitanti, per altro in diminuzione, a cosa servono così tante strutture? Ma non è che esse servono a drenare quelle risorse che dovrebbero essere invece investite per rendere efficiente il servizio pubblico? Non deve essere proprio peregrino questo pensiero se un cotal pensiero viene espresso, nientepocodimenochè, da Angelo Chiorazzo -che dal mondo della sanità privata proviene. Egli scrive “Sul rapporto tra sanità pubblica e sanità convenzionata accreditata mi preme sottolineare che immettere nel sistema sanitario nuove strutture private rischia di ridurre l’offerta pubblica, sottraendo risorse al Fondo sanitario regionale. Bisogna evitare di tagliare nastri quando uno è in antitesi con l’altro, vale a dire quando il taglio di un nastro presuppone inevitabilmente un taglio alle risorse da destinare al servizio sanitario pubblico.” Abbastanza chiaro questo passaggio che trovate nella nota a seguire, diffusa dallo stesso e dal titolo:“Bardi e Latronico inaugurano ospedali privati ma fuggono dal Consiglio regionale per non affrontare la crisi della sanità lucana”. “Voglio rivolgere i miei più sinceri auguri di buon lavoro al management e a tutto il personale della nuova struttura sanitaria inaugurata ieri. Ogni nuovo presidio che si apre in Basilicata rappresenta un investimento in professionalità, cure e servizi che vanno a beneficio dei cittadini, e questo merita il nostro rispetto e la nostra considerazione”. È quanto dichiara il Vice Presidente del Consiglio regionale, in riferimento al rapporto tra sanità pubblica e sanità privata in Basilicata. “Non posso non rilevare però – sottolinea Chiorazzo – come ancora una volta il Presidente Bardi e l’Assessore Latronico preferiscano presenziare a inaugurazioni di strutture private piuttosto che presentarsi in Consiglio regionale per affrontare, con serietà, la crisi che attanaglia la sanità lucana. Martedì scorso, dopo mesi di attesa, la seduta consiliare che prevedeva la discussione sulle problematiche del sistema sanitario è saltata, per l’ennesima volta, a causa della mancanza del numero legale. Una maggioranza che riesce a compattarsi solo davanti ai flash dei fotografi e ai tagli di nastro, ma che si divide e si paralizza quando si tratta di assumersi la responsabilità di discutere del futuro della sanità pubblica regionale. Nel frattempo i nostri ospedali pubblici vivono in uno stato di abbandono, con gravi carenze di personale. Medici, infermieri, operatori socio-sanitari, addetti alla ristorazione e al servizio pulizie, personale tecnico e amministrativo tengono in piedi le strutture sanitarie soltanto grazie alla loro dedizione e professionalità. E intanto i lucani continuano a curarsi fuori regione, ad attendere anni anche per prestazioni ordinarie, a convivere con liste d’attesa infinite che rendono inefficaci gli stessi annunci milionari di Bardi e Latronico, poiché le risorse promesse non vengono neppure assegnate ai soggetti accreditati chiamati a ridurre i tempi di attesa”. “Sul rapporto tra sanità pubblica e sanità convenzionata accreditata – prosegue Chiorazzo – mi preme sottolineare che immettere nel sistema sanitario nuove strutture private rischia di ridurre l’offerta pubblica, sottraendo risorse al Fondo sanitario regionale. Bisogna evitare di tagliare nastri quando uno è in antitesi con l’altro, vale a dire quando il taglio di un nastro presuppone inevitabilmente un taglio alle risorse da destinare al servizio sanitario pubblico. È dunque necessaria un’attenta analisi dei fabbisogni sanitari e una verifica puntuale sul fatto che le strutture ospedaliere pubbliche abbiano davvero esaurito la propria capacità di risposta a quei bisogni. È urgente quindi aggiornare i fabbisogni sanitari, oggi ancora fermi al 2012, e accompagnare le strutture convenzionate dentro una programmazione pubblica capace di renderle sempre più complementari, e non sostitutive, al sistema sanitario pubblico, in un rapporto equilibrato e trasparente. Una programmazione che, purtroppo, continua a soffrire della decennale assenza di un Piano Sanitario Regionale, strumento indispensabile per orientare scelte, investimenti e servizi sulla base di dati aggiornati e dei reali bisogni dei cittadini”. “In questo quadro – aggiunge Chiorazzo – si inserisce anche la nuova struttura inaugurata ieri, tuttora in corso di accreditamento. Presteremo dunque massima attenzione, nei prossimi passaggi consiliari, nel verificare che vi sia piena corrispondenza tra le effettive esigenze sanitarie dei lucani e le prestazioni per le quali essa sarà accreditata, così da integrarsi davvero al servizio pubblico e non rispondere solo a logiche di mercato. Solo così si potranno assicurare percorsi di consolidamento aziendale, professionale e occupazionale, evitando che il ricorso alla sanità privata diventi una scorciatoia per drenare risorse dal sistema pubblico, indebolendolo ulteriormente”. “La Basilicata – conclude Chiorazzo – ha bisogno di un salto di qualità, non di slogan. Serve serietà, serve responsabilità, serve un impegno concreto che metta al centro i pazienti, i cittadini lucani e non le passerelle politiche”.

Bardi all’inaugurazione di Policura Hospital

“Un nuovo presidio di salute, innovazione e lavoro. È stato inaugurato a Potenza il Policura Hospital, una struttura moderna da 80 posti letto che amplia l’offerta sanitaria della Basilicata e rafforza l’integrazione con il Servizio sanitario regionale.” E’ quanto riportato in una nota regionale con cui si dava notizia che all’evento è intervenuto il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa: “L’apertura del Policura Hospital completa il percorso avviato dalla Regione nel 2019 nell’ambito del Servizio Sanitario regionale. La nuova struttura va certamente ad ampliare l’offerta delle prestazioni e dei servizi ai cittadini, favorendo quella mobilità attiva che consente al nostro territorio di aumentarne l’attrattività”. Il Presidente ha ricordato come negli ultimi anni la Regione abbia investito con decisione su nuove tecnologie, digitalizzazione e telemedicina, per garantire cure di qualità e accessibili a tutti, anche nelle aree più periferiche: “La sanità lucana ha bisogno di risposte concrete: ridurre le liste d’attesa, valorizzare il capitale umano, assicurare cure tempestive. Policura Hospital va proprio in questa direzione. Oltre al potenziamento delle prestazioni sanitarie, l’apertura porta con sé un importante risvolto sociale e occupazionale: grazie a un accordo con la Regione, infatti, è stato previsto il riassorbimento del personale già impiegato presso la ex Clinica Luccioni, rimasto senza lavoro a seguito della cessazione delle attività.” “Abbiamo voluto tutelare i lavoratori e le loro famiglie – ha detto Bardi – evitando la dispersione di competenze preziose. È un intervento che rafforza l’offerta sanitaria e allo stesso tempo garantisce stabilità e prospettiva al personale. La nuova struttura, accreditata con il SSR, contribuirà anche a ridurre i tempi di attesa per visite ed esami, in linea con quanto riconosciuto anche dal ministro della Salute Orazio Schillaci, che ha indicato la Basilicata tra le regioni virtuose sul rispetto del decreto in materia di liste d’attesa.”

“Vogliamo costruire una sanità moderna, efficiente e umana. Una sanità – ha concluso Bardi – che non guardi solo alla malattia, ma che accompagni la persona e la sua famiglia con attenzione e rispetto. Perché dietro ogni numero c’è una storia. E il nostro dovere è trasformare il bisogno di cura in fiducia e sicurezza”.