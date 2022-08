Bar Ospedale Matera chiuso. Disagi anche per donatori sangue

Sono passate oltre due settimane ma il bar dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera continua a restare chiuso. Nessuna notizia o cartello che riporti ”quando” e ”se” riaprirà. Degenti , visitatori e operatori sanitari vivono una situazione di disagio ormai insopportabile e nel silenzio totale della Asm. E risposte vorrebbero anche i donatori di sangue che si rivolgono alle associazioni di volontariato, che operano al pianterreno con la struttura trasfusionale. La presenza del bar consentiva, con un buono-ristoro, di prendere acqua, un cornetto, una focaccina o un panino, dopo aver effettuato la donazione. ” Ora non è possibile- dichiara il presidente dell’Avis di Matera, Pino Loperfido. Ci siamo presi l’onere di fornire una bottiglietta d’acqua, un cornetto…ma così non può andare. Abbiamo scritto alla Direzione della Asm, dopo la chiusura del bar, ma non abbiamo avuto alcuna risposta per avere risposte e quale possa essere l’alternativa. Il disagio c’è ed è palese. Facciamo del nostro meglio per metterci una pezza. Ma non può durare a lungo”. Carta, penna ”come si diceva un tempo” o e mail protocollata e certificata e nuova istanza. Caffè pagato…se la risposta arriva prima di ferragosto. Le donazioni di sangue e plasma servono eccome, ma con tutte le garanzie dovute, ristoro compreso.