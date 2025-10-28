Avviata l’installazione della nuova Risonanza Magnetica Nucleare all’Ospedale di Matera.

“Prende il via da oggi l’ultimo cantiere in programma per la sostituzione del parco tecnologico radiologico dell’ASM, realizzato grazie alle risorse del PNRR. I lavori prevedono l’installazione all’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera del nuovo sistema RMN Philips Ingenia Ambition X, del valore di oltre un milione di euro.” E’ quanto si legge in una nota dell’azienda sanitaria materana e in cui si specifica che “Si tratta di una apparecchiatura altamente performante che consentirà di disporre di immagini di elevata qualità e di preziose informazioni cliniche, associate ad un’importante riduzione dei tempi di esecuzione degli esami. La sostituzione dell’apparecchiatura non comporterà nessuna interruzione dei servizi diagnostici. Per garantire un regolare svolgimento delle attività l’ASM ha acquisito un mezzo mobile che sarà utilizzato nel periodo necessario al completamento delle lavorazioni per la predisposizione del sito, l’installazione del nuovo sistema e le verifiche di conformità ad opera degli esperti tecnici. I lavori per l’installazione ed il collaudo della nuova attrezzatura termineranno entro la fine di dicembre dell’anno in corso. La risonanza magnetica mobile è posizionata nei pressi dell’Auditorium e collegata all’Ospedale attraverso un percorso chiuso, adiacente alla zona mensa.” “Ci scusiamo per il disagio temporaneo – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo– per i due mesi di durata del cantiere. Questo però ci consentirà di disporre di un macchinario ad alta efficienza dotato di una nuova tecnologia che migliora la qualità dell’immagine diagnostica grazie all’intelligenza artificiale e la velocità di esecuzione dell’esame”.

