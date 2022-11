Avis non solo solidarietà. Le richieste al Governo per organici, regolamento e pari opportunità.

Tanti giovani a Matera per il 40 anni dell’Avis cittadina come abbiamo riportato nel servizio ,https://giornalemio.it/salute-e-benessere/40-anni-di-solidarieta-con-i-giovani-per-avis-di-matera/, con dirigenti locali e nazionali in Casa cava, all’hotel san Domenico e il tema della solidarietà che va oltre quello della donazione di sangue, garantito da 1.300.000 volontari sul territorio nazionale e dagli oltre 20.000 in Basilicata. La solidarietà serve anche nei fatti, assicurando mezzi e risorse per farlo. Temi toccati dal presidente nazionale Giampiero Briola, che chiede al Governo e al ministro della Sanità ,Orazio Schillaci, di concretizzare nei fatti valore e significato di solidarietà.



‘’Chiediamo attenzione su due temi importanti-dice il presidente nazionale Giampiero Briola.Il primo è quello della carenza del personale che coinvolge tutto il sistema sanitario nazionale e avevamo approntato un emendamento che coinvolgeva i medici di specializzazione per venirci a dare una mano per fare le raccolte.Chiediamo, quindi, che venga fatto il regolamento che consenta a questi colleghi di venire a fare le donazioni. E poi, attenzione, questo è un sistema che in qualche modo va anche supportato e finanziato, perché non tutte le regioni sono uguali, non tutti i territori sono uguali. E laddove, come in Basilicata, ci sono montagne, limitazioni agli spostamenti, con comunità che sono distanti dal centro principale e, comunque, devono essere raggiunte perché la raccolta è uno dei dati caratteristici e fondamentali per l’autosufficienza. Su questi temi devono ascoltarci’’. Il presidente non nasconde le preoccupazione sugli effetti dell’approvazione dell’autonomia differenziata. ‘’ Ma credo che questo possa dare alcune preoccupazioni, perché rischieremmo che più forte sia più forte e chi è in debolezza lo resti . Credo che si voglia fare l’autonomia differenziata, sicuramente vanno trovati degli accorgimenti di solidarietà e sussidiarietà tra le regioni. Altrimenti le regioni del Sud, che sono più in difficoltà, e hanno redditi più bassi e quindi un carico fiscale e tributario più basso rischiano di dare meno servizi e quindi di avere maggiore emigrazione sanitaria, che poi sfocia in emigrazione a tutti gli effetti e un impoverimento ulteriore di quelle regioni’’.



Parole di buon senso, che devono fare i conti con gli equilibri interni al governo che ha avviato l’iter di discussione per l’autonomia differenziata. E in attesa di sapere cosa deciderà di fare il governo, senza forzature, e rispettando la Costituzione, resta il messaggio rivolto al popolo avisino e a quanti vorranno avvicinarsi alle donazioni.

‘Il messaggio- dice il presidente dell’Avis- è quello di continuare a donare in un periodo difficile, che ci ha visti molto impegnati nel post covid. Con una grande volontà iniziale, qualche stanchezza che si è ripercossa soprattutto nel primo semestre del 2022 e che ha visto coinvolti i donatori e anche il servizio sanitario nazionale e regionale che hanno un po’ faticato. Quindi la determinazione a guardare con maggiore fiducia all’anno che inizia e chiudere questo, garantendo l’autosufficienza a tutti i nostri malati. Ma soprattutto garantire quella presenza di valori di solidarietà , che caratterizzano Avis e che caratterizzano il mondo del volontariato che tanto ha fatto in questo periodo’’. Il mondo della scuola è il serbatoio, insieme ad altri luoghi, per aggregare i giovani. Divulgazione, buone pratiche, testimonials, campagne mirate sono gli strumenti sui quali investire. “Coinvolgere i giovani e fondamentali per la donazione- dice Giampiero Briola- ma soprattutto per i valori di solidarietà enunciati . E’ nostra intenzione, e lo facciamo ogni anno, entrare nelle scuole e riuscire a coinvolgere i giovani, sensibilizzandoli soprattutto ai temi della cittadinanza attiva. Diventano poi, anche, donatori e con questo danno un contributo in più soprattutto in un periodo che vede la demografia aumentare la percentuale di anziani che necessitano di terapie trasfusionali’’.



Una constatazione di una realtà in evoluzione, o in involuzione, secondo altri. Da Matera un impegno a insistere e magari aggiungendo alla giornata mondiale del donatore, che ricorre il 14 giugno, quando le scuole sono chiuse, un evento nazionale magari in primavera. Al presidente dell’Avis l’impegno a proporre la cosa al ministro della pubblica istruzione e del merito Giuseppe Valditara.