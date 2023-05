Autosufficienza anziani. Bene messaggi Governo…Ma ora i fatti

Non erano presenti, per altri impegni, ma il ministro della Salute Orazio Schillaci e il presidente della Camera Lorenzo Fontana hanno fatto pervenire comunque i loro discorsi che riportiamo in formato word e in pdf(non trasformabile) che hanno inviato il loro pensiero e saluto ai partecipanti del convegno di Roma sul tema ” La non autosufficienza dell’anziano è un problema di salute”, che abbiamo annunciato nei giorni scorsi con l’impegno del Coordinamento nazionale per il diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti ( Cdsa) del quale fa parte anche Medicina Democratica. Ma ora servono i fatti: progetti, decreti se occorre e impegni di spesa, mettendo da parte utopie e ipocrisie oggettive del Pnrr salute…se si riuscirà ad attuarne almeno una parte.



Ringrazio la Fondazione Promozione Sociale per il suo lodevole impegno nella difesa dei diritti delle persone non autosufficienti e saluto tutti i partecipanti a questo evento.

La tutela degli anziani è una delle priorità della sanità pubblica. La popolazione italiana è tra le più longeve al mondo e il progressivo invecchiamento ci pone di fronte a una sfida urgente, quale è la gestione della cronicità, da affrontare con la massima determinazione.

Per vincere questa sfida è necessario garantire una presa in carico globale dei bisogni degli anziani adottando un approccio integrato che tenga conto delle loro esigenze sanitarie, sociali e psicologiche.

Questo significa promuovere un nuovo modello che integri i servizi sanitari e i servizi sociali mettendo al centro l’anziano, con interventi sul trattamento della malattia e sulla gestione della persona nella sua interezza.

In questo contesto è fondamentale il ruolo di guida e di indirizzo del Ministero della Salute impegnato a garantire all’anziano malato cronico il diritto alle cure sanitarie e sociosanitarie necessarie per il suo benessere e la sua salute, in perfetta coerenza con la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e con i Livelli essenziali di assistenza.

Grazie e buon lavoro

Presentazione

La legge n. 33 del 23 marzo 2023 “Deleghe al Governo in materia di politiche in favore delle persone anziane” è principalmente rivolta alle azioni del settore delle Politiche sociali e assistenziali, importanti, ma non sufficienti laddove la non autosufficienza

dell’anziano è causata da malattie croniche irreversibili, che necessitano di interventi continuativi di cure sanitarie e socio-sanitarie di lungo termine: domiciliari, semiresidenziali e residenziali.

Le organizzazioni che fanno parte del Cdsa – Coordinamento per il diritto alla sanità per le persone anziane malate e non autosufficienti sono da anni impegnate per la piena attuazione e salvaguardia del carattere universalistico del Servizio sanitario nazionale, destinato a tutte le persone malate, comprese quelle non autosufficienti, con Alzheimer o altre forme di demenza e, come

previsto dalla legge 833/1978, articolo 1, «senza distinzione di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l’eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio» sanitario.

Nella stesura dei decreti attuativi della legge delega, il Governo dovrebbe quindi intervenire per confermare e mantenere la titolarità

sanitaria della programmazione, del finanziamento e della concreta assicurazione delle prestazioni socio-sanitarie Lea, laddove possibile anche con interventi innovativi. Ad esempio, a sostegno della domiciliarità con la previsione di assegni di cura, quando siano

praticabili le cure domiciliari, grazie alla disponibilità volontaria dei congiunti, impegnati direttamente o attraverso l’aiuto di terzi.

Per raggiungere tutti i malati non autosufficienti e in forma universalistica, come prevedono tanto la Costituzione quanto la legge

833/1978 e s.m.i., la proposta delle organizzazioni aderenti al Cdsa è l’introduzione, in ambito delle cure domiciliari già previste

dai Lea, di un contributo per la tutela negli atti della vita quotidiana, da prevedere nell’ambito del budget di cura con compartecipazione del Servizio sanitario nazionale non soggetto a valutazione Isee e il restante costo a carico dei Comuni/utenti (sul

modello di quanto è già oggi previsto in ambito Lea per le Rsa).

Per il mantenimento al domicilio di malati complessi, quali sono gli anziani cronici non autosufficienti, è fondamentale la salvaguardia dell’attuale normativa che regola l’indennità di accompagnamento (legge 18 del 1980). La previsione di interventi e prestazioni graduati in base all’intensità del bisogno del malato non autosufficiente, devono essere aggiuntive e non sostitutive del

diritto oggi esigibile e universalistico all’indennità di accompagnamento. Questa ha finora consentito la permanenza al domicilio di

oltre un milione e mezzo di cittadini non autosufficienti, che però è via via non più sostenibile per i nuclei familiari, visti i costi proibitivi a cui si deve far fronte per affrontare la situazione di grave malattia dei non autosufficienti.

La legge affronta inoltre, anche se solo per titoli, il tema della riorganizzazione delle strutture residenziali collocate in ambito

assistenziale. Manca una proposta di riorganizzazione e riordino delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie nelle Rsa, che nella

pandemia da Covid-19 hanno dimostrato di essere da un lato necessarie, ma dall’altro inadeguate a rispondere ai problemi

sempre più complessi degli anziani malati con patologie croniche e non autosufficienza, sovente accompagnata da demenza. Materia anche questa che deve essere affrontata dal Ministero della salute.

Le organizzazioni aderenti al Cdsa sono impegnate da anni sui temi di cui sopra e che sono oggetto del convegno odierno; in particolare, a memoria dell’attività fin qui svolta, si richiamano le due Petizioni nazionali popolari: “Per il finanziamento dei Lea”

(2012) e per la “Priorità delle prestazioni domiciliari” (2016). La petizione per i Lea è stata presentata presso la Camera dei

Deputati il 10 ottobre 2012, con l’intervento dell’allora Presidente Gianfranco Fini, e ha ottenuto l’approvazione della risoluzione

n. 8-00191 della XII Commissione Affari sociali della Camera dei Deputati.

Mercoledì 17 maggio 2023, Ore 15 -18

Sala del Refettorio – Biblioteca della Camera dei Deputati, Palazzo San Macuto, via del Seminario, 76 – Roma

LA NON AUTOSUFFICIENZA

DELL’ANZIANO

È UN PROBLEMA DI SALUTE