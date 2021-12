Qualcuno sorriderà, sarà sulle prime un po’ scettico ed è normale o quasi quando non ci si informa, non si approfondisce e si resta legati a vecchie impostazioni per superare problematiche diffuse come l’autismo. Una questione di impatto sociale che va affrontata con rigore e aperture verso una dimensione, come quella sportiva, che offre alle persone autistiche, alle loro famiglie e agli operatori strumenti e condizioni incoraggianti. L’Aias di Matera- Melfi è avanti in questo settore e l’esperienza dei giorni scorsi a Matera-come riporta la nota che pubblichiamo di seguito – ha confermato che buone pratiche sportive, attività formative a distanza hanno consentito di mettere a punto linee guida per gli operatori. Si tratta ora di insistere su questo percorso, anche in relazione su numeri e fasce sociali interessate all’autismo.



AIAS MELFI-MATERA: FINAL MEETING DEL PROGETTO EUROPEO AUTISMO E SPORT

Il 3 e 4 Dicembre 2021 nella città di Matera si è svolto l’incontro finale relativo al progetto “Autismo&Sport: Train Social Inclusion”, il progetto cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma Erasmus+ Sport . Al Progetto l’ AIAS Melfi-Matera ha partecipato come partner operativo e ha visto la partecipazione ed il coinvolgimento di 8 partner provenienti da 5 Paesi europei:Italia, Romania, Lettonia, Croazia e Spagna.

L’Aias Melfi-Matera all’incontro “Final Meeting” venerdì 3 dicembre ha presentato le attività sportive svolte nell’ultimo semestre con i ragazzi Autistici dell’associazione. Queste attività sono state svolte mettendo a frutto quanto appreso durante lo svolgimento del Progetto.

La parte più importante dell’incontro è stata la conferenza di Sabato 4 Dicembre sul tema dell’Autismo e Sport.

Per l’AIAS il Dott. Andrea Cannone, anche direttore della Scuola dello Sport Puglia, ha relazionato sulla validità dello Sport nei DSA. In particolare ha analizzato e relazionato una serie di sport evidenziando per ognuno vantaggi e svantaggi per i DSA.



A conclusione dell’incontro, sono state apprezzate le testimonianze dirette di Manu Di Marzio, e Gianvito Lacarpia, i quali hanno raccontato la loro esperienza di atleti paralimpici nello spettro autistico quali membri dalla società sportiva ASD Pegaso AIAS Matera.

Il loro contributo ha messo in evidenza l’importanza dello sport non solo per i benefici fisici che ne hanno tratto, ma anche per il loro sviluppo personale e sociale. Per questi ragazzi partecipare alle gare con altri ragazzi e lontano dalla famiglia è stata una opportunità di crescita e maturazione senza precedenti. Per entrambi, infatti, la partecipazione a gare con la società sportiva, è stata la loro prima esperienza di vita lontano dai genitori

Un parte importante del progetto “Autism & Sport” è stata la creazione di una piattaforma di formazione a distanza sull’autismo e come si possa introdurre alla pratica sportiva ragazzi nello spettro. La piattaforma ha formato già circa 100 tra operatori specializzati, educatori, genitori e volontari sportivi di tutta Europa, appartenenti alle organizzazioni partner del progetto.

I contenuti dei tre moduli formativi sono stati a cura di FISDIR (per quanto riguarda la storia e l’attualità dello sport paralimpico), Fondazione Stella Maris del Mediterraneo (per gli aspetti medici) e AIAS Melfi-Matera Onlus (per il rapporto con i familiari dei ragazzi in DSA e le esperienze sul campo nei centri di Melfi e Matera)



L’AIAS Melfi-Matera è presente sul territorio di Basilicata da più di 50 anni con 2 Centri di Riabilitazione neuro psicomotoria e 5 ambulatori, 250 operatori che garantiscono prestazioni sanitarie per circa 2000 utenti di cui circa 120 con Disturbo dello spettro autistico,

E’ proprio questa esperienza nel settore riabilitativo e sportivo gli ha permesso di confrontarsi con i partner europei, portando il suo contributo insieme alla FISDIR Nazionale e la Stella Maris Mediterraneo per stilare le “linee guida per operatori sportivi con atleti affetti da disturbo dello spettro autistico”.

Anche questo documento sarà disponibile sulla piattaforma di e-learning realizzata per il progetto, e sarà fruibile liberamente.

Una parte non secondaria del progetto è stata la condivisione delle esperienze durante gli incontri di presentazione delle attività di ognuno dei partner nel loro paese. Queste visite hanno permesso di comprendere come ognuno dei partner gestisce l’autismo nel contesto sociale e cultura, ma anche amministrativo e politico del loro paese, facendo apprezzare un po’ di più quanto si ha nel nostro paese

La condivisione non si è fermata alle esperienze, ma si è estesa alla presentazione di risultati ottenuti da altri progetti finanziati dalla UE, generando una serie di idee per attività future da realizzare con i ragazzi Autistici e rafforzando ulteriormente in AIAS il suo l’impegno nello sport per ragazzi disabili.



L’esempio più significativo di risultato condiviso è il passaporto digitale dello sport per ragazzi nello spettro. L’idea del partner Croato che ha formalizzato una scheda con una serie di esercizi di base per valutare le capacità motorie di un ragazzo Autistico in maniera strutturata e di tracciare nel tempo i miglioramenti e le evoluzioni.

L’evento “Final Meeting” si è concluso con la visita da parte di tutti i partner al Centro di Riabilitazione di AIAS di Matera, dove hanno potuto visitare la struttura e sono state illustrate tutte le attività svolte.

Grande soddisfazione ha espresso la Presidente dell’Associazione Francesca Verrastro, per il lavoro svolto in questo Progetto, coordinato per l’AIAS da Isabella Gabriella Savino Responsabile del Centro AIAS di Matera, nel team con Maria Grazia Mavillonio, Responsabile del Centro AIAS di Melfi , il Dott.Andrea Cannone medico Specialista di settore e Leonardo Savino, genitore e socio AIAS “ il Progetto in questi 2 anni ha visto coinvolti tanti utenti ed operatori specializzati della nostra Associazione, ci auguriamo in futuro di farne formare altri per poter continuare il nostro lavoro oltre che in campo riabilitativo anche in quello sportivo”

Ha concluso Isabella Gabriella Savino, coordinatrice del team AIAS per questo Progetto- è importante per noi diffondere l’informazione a tutte le Sezioni AIAS Italiane, che a partire da gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, la piattaforma di Formazione sarà accessibile a chiunque vorrà frequentare il Corso online per un approfondimento sul tema di Autismo e Sport , corso per il quale verrà anche rilasciato attestato da scaricare

online.