Autismo. Altamura avvia ciclo di incontri

E’ un problema e un tema di stretta attualità, che coinvolge oltre ai soggetti che vivono i disturbi dello spettro autistico, e le loro famiglie che va affrontato lavorando su informazione e con strutture sul territorio come è stato fatto a Matera, con l’apertura di un ambulatorio in ospedale. Ad Altamura ( Bari) ci si è attivato con un ciclo di incontri formativi raccolti nel programma ‘’ Altamura città amica dell’autismo’’. Nel comunicato tutte le informazioni a riguardo.



Comunicato.

Altamura città amica dell’autismo: partono i corsi di formazione.

Dopo la conferenza iniziale di presentazione che si è svolta il 27 febbraio, inizia il primo dei tre corsi di formazione del programma “Altamura Città amica dell’Autismo”, seconda parte.

Agli iscritti (famiglie e “caregiver”) si comunica un cambio di sede: il primo incontro si terrà domani 12 marzo 2025, dalle ore 16.30 alle ore 18.00, presso la Scuola Primaria “Madre Teresa di Calcutta”, Via Minniti n. 17.

L’obiettivo è far crescere la consapevolezza nella comunità per una vera inclusione delle persone con disturbo dello spettro autistico. L’iniziativa vede insieme il Comune, l’Azienda sanitaria locale e l’associazione Altamura Autism Friendly e mira al più ampio coinvolgimento cittadino per poter raggiungere le finalità prefissate.



Si ricorda che si prevedono tre cicli di incontri:

1) un corso base di primo livello articolato in 7 incontri e rivolto alle famiglie ed ai caregiver dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, nonché a tutte le persone interessate;

2) un corso di secondo livello di 5 incontri rivolto al mondo della scuola, e nello specifico a Dirigenti scolastici, docenti curricolari, docenti di sostegno e personale ATA;

3) Un corso di secondo livello di 5 incontri rivolto al mondo del lavoro, e nello specifico a imprenditori, artigiani e commercianti dei diversi settori merceologici, oltre al personale dipendente del Comune di Altamura.

Grazie per l’attenzione.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco