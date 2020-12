Come prima…Si pensava che dopo la presa di posizione dei medici di medicina generale, di alcuni consiglieri regionali,sui disservizi che avevano portato a Policoro una piccola partita di vaccini antinfluenzali destinati a Matera, e gli interventi ‘rassicuranti” della Asm e dell’assessore regionale alla Sanità Rocco Leone, qualcosa si muovesse e invece nulla. Anziani e altre categorie che solitamente si vaccinano pressano i medici di famiglia protestano, chiedono, ma la risposta – imbarazzante – è sempre la stessa: “nulla, li attendiamo anche noi”. Si aspetta che arrivino dalle case farmaceutiche. Ma senza farsi troppe illusioni. Forniture aldisotto delle attese. La gente, intanto, commenta amaramente quello che riportano giornali e tv e ripete ” Ma in che mani in siamo? Possibile che siamo arrivati a Natale e dobbiamo attendere ancora…magari l’anno nuovo? Scherzano con la nostra salute”. Puo’ darsi. Ma la situazione è insostenibile, con un silenzio irresponsabile. Mentre rimbalzano gli annunci delle 19400 dosi di vaccino per il covid 19 per la Basilicata che toccheranno, giustamente, a quanti sono in trincea. E’ la campagna della Primula, annunciata dal ministro della Salute Roberto Speranza. Un fiore che sembra già appassito, per le perplessità che stanno accompagnando errori e ritardi nella fornitura dei vaccini antinfluenzali.