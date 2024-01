Asprella a Dubai, un ‘’luminare’’ nella cura della Vpbb

Non lo diciamo noi, per averne apprezzato e seguito negli anni quella serietà professionale, che lo ha portato a contribuire e non poco nel trattamento e cura dei disturbi dell’ equilibrio -nota come Vertigine parossistica posizionale benigna Vpbb)- ma il puntuale riconoscimento della otorinolaringoiatria internazionale nei confronti del dottor Giacinto Asprella. Il dirigente della Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Vestibologia e gestione integrata attività di Otorinolaringoiatria” presso il Presidio Ospedaliero “Papa Giovanni Paolo II” di Policoro ( Matera) è stato invitato come ospite internazionale al 13TH GCC OTORHINOLARYNGOLOGY AUDIOLOGY AND COMMUNICATION DISORDERS CONFERENCE, tenutosi a Dubai dal 17 al 19 gennaio 2024. E a giudicare dai nomi e dai temi trattati in programma la sua esperienza poliennale, sostenuta da tanta umiltà nell’approfondire la ricerca su questo tempo, ha portato valore aggiunto al settore. Del resto nella lunga carriera, segnata da studi e partecipazioni ad eventi formativi e divulgativi in diversi Paesi, il dottor Asprella è diventato un riferimento importante nella cura e trattamento di questi disturbi che si curano con una manovra messa a punto anni dal professionista e ormai adottata e applicata nei centri di vestibologia di tutto il mondo. La vertigine parossistica benigna, diffusa nella popolazione ultracinquantenne, costituisce negli uomini la causa più frequente di vertigine, che può portare a crisi di ansia e paura. L’apporto dello specialista , con l’effettuazione di manovre appropriate sul capo, consente di liberarsi della sintomatologia acuta , restituendo al paziente sicurezza e serenità. Sull’argomento c’è tutta una vasta letteratura descrittiva e di approfondimento.



COMUNICATO STAMPA

Il dottor Giacinto Asprella Libonati, direttore della Unità Operativa Semplice Dipartimentale “Vestibologia e gestione integrata attività di Otorinolaringoiatria” presso il Presidio Ospedaliero “Papa Giovanni Paolo II” – Policoro, è stato invitato come ospite internazionale al 13TH GCC OTORHINOLARYNGOLOGY AUDIOLOGY AND COMMUNICATION DISORDERS CONFERENCE, tenutosi a Dubai dal 17 al 19 gennaio 2024.

Il dottor Asprella Libonati ha tenuto nel corso della sessione Equilibrium due keynote lectures sulle proprie manovre per la cura e prevenzione della vertigine otolitica, un instructional course sulla propria tecnica originale di trattamento della VPPB e una Hands On Demonstration con dimostrazioni pratiche live delle proprie tecniche di diagnosi e cura della vertigine parossistica posizionale da otoliti. Inoltre, è stato chair/moderatore di sessione dei lavori svoltisi nel corso dell’Equilibrium program.

eroc-2024-equilibrium-program-16-1-24 (1)