ASM: proseguono secondo cronoprogramma gli interventi strutturali per la sanità territoriale

“Proseguono secondo il cronoprogramma stabilito gli interventi messi in campo dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera per potenziare la sanità territoriale grazie ai finanziamenti del PNRR. In particolare sono tutti operativi i cantieri per le 6 case di comunità in costruzione a Tursi, Ferrandina, Garaguso, Irsina, Montalbano Jonico, Montescaglioso e quelli dell’Ospedale di Comunità di Tinchi di Pisticci e di Stigliano.” E’ quanto assicurato con una nota dell’azienda sanitaria del materano con il Direttore Generale, Maurizio Friolo, che aggiunge “Sulla sanità territoriale l’ASM ha investito quasi 22 milioni di euro per realizzare gli interventi della ‘Missione 6 Salute’ del PNRR che si concluderanno entro il primo semestre del 2026. Oltre al potenziamento infrastrutturale puntiamo ad gli implementatori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ai quali si aggiungerà una cospicua dotazione di personale sanitario in modo da essere immediatamente operativi non appena si concluderanno i lavori. l’Assessore regionale alla Salute e Politiche della persona Cosimo Latronico ha annunciato l’approvazione dei Piani stralcio del fabbisogno di personale territoriale delle Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera che assegnano all’ASM ulteriore personale per 150 unità A ciò si aggiunge la recente approvazione della Delibera di Giunta Regionale 600/2024 che ridefinisce le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) e le Unità Complesse di Cure Primarie (UCCP) in. Basilicata, un atto importante per garantire un miglior coordinamento ed un miglior funzionamento dei servizi sanitari territoriali. Va da sé, come ho avuto modo di dichiarare in Commissione, che, come tutti i piani di programmazione, anche questo può essere migliorato e perfezionato laddove ci siano esigenze particolari sul territorio, tuttavia ritengo che il piano, così come approvato dalla Giunta, sia stato già impostato in maniera efficace”.

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.