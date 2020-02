L’11 e il 13 febbraio 2020, dalle ore 10.00 alle -12,00, presso la sede ASM in Via Montescaglioso a Matera, Sportello Stile di Vita Salutare: educazione al corretto Stile di vita (dr.ssa Maria Rosaria Cardinale, nutrizionista), Medicina Domani (dr. Francesco Paolo Calciano), si terrà un corso pratico di disostruzione delle vie aeree in lattanti, bambini e adulti, a piccoli gruppi (dieci per corso) dalle ore 9.00 alle 10.00 e dalle ore 10.15 alle 11.15.

Per lo screening sul diabete, invece, verrà effettuato gratuitamente a chi ne farà richiesta il controllo di: circonferenza addominale, frequenza cardiaca, pressione arteriosa, la saturazione H02 e il controllo glicemia (presentarsi a digiuno ). Coordinerà la dr.ssa Vita Spagnuolo.

A Grassano, invece, in collaborazione con l’Associazione Amici del Cuore il 12 febbraio 2020 dalle ore 19.30 alle 20.30 in via Napoli, si terrà il corso di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo nei lattanti, bambini, adulti (indispensabile prenotarsi); il 15 febbraio 2020 dalle ore 10.15 alle ore 12.30 in Piazza Macinola n.1, presso lo studio del dr. Calciano per la giornata di prevenzione cardiovascolare “alla scoperta del diabete silente”, verranno erogate le seguenti prestazioni: misurazione dei parametri quali pressione arteriosa, frequenza cardiaca, circonferenza addominale, saturazione H02, glicemia Hgt (è necessario presentarsi a digiuno).

Le iniziative sono state organizzate dal Distretto della Salute Citta’ di Matera, di cui è direttore il dr. Rocco Pasciucco, dalla struttura che i cura i rapporti con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, di cui è responsabile il dr. Giuseppe Taratufolo, dal responsabile del poliambulatorio Dr. Michele Veglia e dalla cardiologia territoriale, responsabile dr. Antonio Cardinale. Hanno aderito e collaboreranno attivamente l’OPI (Ordine Professionale Infermieri di Matera) e il club del sorriso, parlare di tumori senza timori.