ASM: percorsi dedicati, nei Pronto soccorso di Matera e Policoro, per emergenza caldo

L’azienda Sanitaria Locale di Matera rende noto di aver attivato per l’estate 2024 il “Piano aziendale per la prevenzione e sorveglianza degli effetti delle ondate di calore sulla salute”. “Attivato dall’ASM per la sua prima annualità, -si legge nel comunicato- il piano che è consultabile sul sito aziendale www.asmbasilicata.it, mira favorire il coordinamento interistituzionale ed a fornire linee guida operative per l’istituzione di un sistema centralizzato atto alla previsione e prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute pubblica. Nei Pronto Soccorso di Matera e Policoro è attivo il Codice Calore con l’istituzione di percorsi assistenziali specifici, prioritari e differenziati per le emergenze legate alle ondate di calore che possono verificarsi in giorni come questi in cui le temperature sono particolarmente elevate. Inoltre, l’ASM promuove attraverso i suoi canali di comunicazione ufficiali la campagna del Ministero della Salute “Proteggiamoci dal caldo” con l’obbiettivo di sensibilizzare i cittadini al rispetto delle 10 semplici regole per un’estate in sicurezza, con particolare riferimento alle categorie più a rischio come anziani, malati cronici, donne in gravidanza e bambini e lavoratori. Il Ministero della Salute, come ogni anno, ha attivato un numero di pubblica utilità 1500, che fornisce indicazioni utili su come comportarsi e proteggersi dal caldo e sui servizi socio-sanitari presenti sul territorio nazionale.”

“Con la predisposizione del Piano di Prevenzione e Sorveglianza degli effetti delle Ondate di Calore sulla salute – afferma il commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo– l’Azienda pone particolare attenzione ai soggetti fragili e, più in generale, alla popolazione suscettibile che più di altri possono subire gli effetti più pesanti della stagione estiva. Per la prima volta sono state predisposte puntuali azioni organizzative finalizzate alla mitigazione del rischio correlato ed a rafforzare l’ordinaria risposta alle richieste di assistenza sanitaria, in particolare per i soggetti vulnerabili. Si tratta di misure che vanno a potenziare la rete dei servizi aziendali, come l’attivazione dei servizî di Guardia Medica Turistica e delle Unità di Continuità Assistenziale, operative 7 giorni su 7 sul periodo delle 12 ore, finalizzate a favorire l’assistenza domiciliare ed evitare l’accesso inappropriato al pronto soccorso.”