ASM: nuovi open day per vaccinazioni anticovid19 (5-10-12 gennaio)

“I dati del Sistema di Sorveglianza Integrata RespiVirNet, elaborati dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS), nel periodo dal 18 al 24 dicembre 2023, mostrano un’incidenza di casi di sindromi simil-influenzali in netto aumento rispetto alla settimana precedente, ad esclusione della sola Regione Basilicata dove il livello registrato resta al di sotto della soglia basale (3,99 casi per mille assistiti). A tale aumento concorrono diversi virus respiratori, in particolare SARS-CoV-2, Rhinovirus, RSV, oltre a virus influenzali di tipo A.” E’ quanto si legge in una nota che a fronte di ciò informa che “Regione Basilicata ed ASM, in un’ottica di prossimità e accessibilità al servizio, con particolare attenzione ad i pazienti fragili, programmano nuovi Open Day, modalità open access (accesso diretto senza prenotazione), a seguito di un’importante adesione nel mese di dicembre, nelle date di venerdì 5, mercoledi 10 e venerdì 12 gennaio 2024, dalle ore dalle ore 14:30 alle ore 18:30, presso i PVT di Matera e Policoro.

E’ consolidata l’erogazione ordinaria, previa prenotazione, delle vaccinazioni raccomandate, presso i Punti Vaccinali Territoriali – PVT di Matera e Policoro, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00, e nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle ore 14:30 alle ore 17:30, oltre al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta.”

“L’andamento dei contagi e dei ricoveri è stabile, ma contemperando una possibile ridotta frequenza di diagnosi, dettata dalla contingenza delle festività in corso, è bene rinforzare la campagna vaccinale per ridurre la circolazione del virus e proteggere le categorie più fragili e a rischio di sviluppare gravi complicanze – dichiara il Commissario ASM, Avv. Maurizio Friolo. “Abbiamo ritenuto di consolidare l’erogazione ordinaria delle vaccinazioni raccomandate, presso i PVT di Matera e Policoro, tutti i giorni della settimana, implementando anche la programmazione degli Open Day per ampliare l’offerta vaccinale, con particolare attenzione agli over 65, anziani ed ai soggetti più fragili. La vaccinazione rappresenta sempre la più efficace arma di prevenzione, anche a seguito dell’invecchiamento della popolazione, oltre ad essere un atto di responsabilità individuale e collettiva.”

Le prenotazioni, oltre ad eventuali ulteriori informazioni, potranno essere effettuate e richieste, per il PVT di Matera, al recapito aziendale 0835 253 569 ed a mezzo email ambulatoriovaccinalematera@asmbasilicata.it, e per il PVT di Policoro, al contatto aziendale 0835 986 384.”