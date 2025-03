ASM, Nuove Attività, Innovazioni nella Diagnostica e Infermiere di famiglia a Stigliano

L’Azienda Sanitaria di Matera comunica una serie di importanti novità riguardanti i servizi diagnostici e ambulatoriali della radiologia, al fine di garantire una cura sempre più efficiente e accessibile alla popolazione.

“E’stato introdotto -si spiega in una nota- un nuovo apparecchio telecomandato digitale marca GMM, modello Opera Sharp, per eseguire tutti gli esami di radiologia tradizionale. Questo strumento avanzato rappresenta un grande passo avanti nell’efficienza e nella qualità delle indagini radiologiche, riducendo i tempi di attesa e migliorando la precisione delle diagnosi. Inoltre, è presente un apparecchio portatile Roller 30, che consentirà di eseguire esami radiologici direttamente in corsia, offrendo un servizio ancora più tempestivo ai pazienti ricoverati.

A breve verrà trasferito il mammografo da Policoro a Stigliano per la prevenzione e diagnosi precoce del tumore al seno. Questo nuovo servizio sarà attivo per due giorni alla settimana, offrendo così un ulteriore supporto alla salute femminile.”

“L’Azienda Sanitaria di Matera continua a lavorare per offrire servizi sempre più avanzati e accessibili, nell’impegno costante di migliorare la qualità delle prestazioni sanitarie per tutta la comunità”, afferma il Direttore Generale Maurizio Friolo.

Con l’arrivo del nuovo primario di Radiologia a Policoro ci sarà l’implementazione delle attività di radiologia tradizionale anche avvalendosi dello strumento, in un futuro prossimo, della telerefertazione, uno strumento innovativo che permetterà di effettuare consulenze a distanza, migliorando la capacità di risposta ai pazienti e ottimizzando l’uso delle risorse.

Da gennaio, invece, sempre a Stigliano è possibile accedere all’ambulatorio di geriatria, ampliando l’offerta che fino a pochi mesi fa includeva solo la medicina. Questa nuova attività si inserisce nell’ambito del miglioramento delle prestazioni per la popolazione anziana, un gruppo sempre più numeroso che necessita di un’attenzione specifica e qualificata.

A partire da metà marzo, invece, saranno garantite due volte alla settimana le prestazioni ambulatoriali di radiologia e di ecografia.

Grazie alla presenza dell’infermiere di famiglia e di comunità c’è la presa in carico proattiva e continuativa dei pazienti cronici con patologie riguardanti le affezioni del sistema circolatorio, insufficienza cardiaca, renale cronica e respiratoria cronica e di pazienti che soffrono di diabete e di neoplasie.”

“L’introduzione di nuove tecnologie diagnostiche e il rafforzamento dei servizi ambulatoriali sono azioni concrete che non solo migliorano la qualità delle prestazioni, ma rendono anche più accessibile la cura sul nostro territorio. L’impegno è massimo per costruire un modello di sanità integrata che guarda al futuro, garantendo a tutti una risposta più rapida, personalizzata e continuativa. Un ulteriore passo che conferma il nostro impegno, anche grazie al PNRR, per una salute che sia davvero per tutti”, afferma l’Assessore della Regione Basilicata Salute, Politiche della Persona e PNRR Cosimo Latronico.

