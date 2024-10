ASM: I mercoledì del cuore. Prevenzione cardiovascolare con visite gratuite dal 9 ottobre.

“In occasione del mese delle prevenzione, ottobre 2024, l’Azienda Sanitaria di Matera ha organizzato “I mercoledì del cuore”. A partire dal 9 di ottobre e fino alla fine del mese, negli ambulatori di Cardiologia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera (Corpo B, primo piano) sarà possibile sottoporsi a visite gratuite.” E’ quanto si apprende da una nota in cui si specifica che “Potranno prenotarsi i pazienti fumatori dai 18 ai 65 anni e le donne in menopausa fino a 65 anni di età. Saranno previste dieci visite ambulatoriali al giorno con elettrocardiogramma.

L’iniziativa si è resa possibile grazie alla disponibilità dei medici, Marilena De Francesco, Concetta De Michele, Giuliana Laronga, Stefania D’Anzi, del Direttore Giandomenico Tarsia e del coordinatore infermieristico insieme personale dell’ambulatorio cardiologico.”

“Come ogni anno l’Azienda Sanitaria di Matera aderisce e promuove il mese della prevenzione – afferma il Commissario Maurizio Friolo – grazie al supporto e alla collaborazione di tutto il personale sanitario che volontariamente mette a disposizione dei cittadini la sua professionalità. I mercoledì del cuore rappresentano anche un’importante occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza della diagnosi precoce e della prevenzione delle malattie cardiovascolari”.

Per accedere alle prestazioni è necessario prenotare al numero 0835.253335 dalle ore 11.00 alle ore 13:00 o via mail al seguente indirizzo cardiologiamt@asmbasilicata.it.”

