Asm e ospedale Miulli. Si lavori a intesa…

…ed è la cosa più sensata da fare, visto il rapporto ”naturale” che Matera e gran parte della sua provincia hanno con l’ospedale privato pugliese, raggiungibile ad appena 40 chilometri e per le diverse prestazioni del caso. Del resto con il depotenziamento del ”Madonna delle Grazie” e del ” Giovanni Paolo II”, stagione della pandemia da covid a parte, l’emigrazione sanitaria verso quella struttura sanitaria è aumentata, tant’è che la Direzione del Miulli nell’ultimo triennio ha concluso anzitempo il budget a disposizione per l’utenza extraregionale. Quest’anno dal 1 luglio. Prestazioni limitate alle emergenze, in attesa di un nuovo accordo di confine tra Regione Puglia e Basilicata atteso, comunque, dai cittadini. Nel frattempo, aspetti amministrativi e procedurali a parte, si sta lavorando a una intesa collaborativa, per evitare sovrapposizioni e consentire ai cittadini di curarsi. Un tavolo tecnico presso la Regione Basilicata perfezionerà i contenuti di quanto discusso tra le parti a Matera, nel corso di un incontro che l’assessore alla Sanità Cosimo Latronico ha avuto con i vertici del Miulli. Incontro annunciato per la tarda mattinata di giovedì 26 settembre, con un punto stampa alla fine dell’incontro, ma poi annullato. L’incontro poi c’è stato e il comunicato diffuso nella tarda serata,che riportiamo di seguito, ne è la conferma. Attendiamo sviluppi, ricordando l’intesa del 2020, sulle attività di formazione chirurgica del personale medico dell’unità operativa di oculistica. E con l’auspicio che il Madonna delle Grazie e le altre strutture della Asm possano contare su risorse finanziarie e professionali adeguate e con maggiore autonomia gestionale e decisionale, visti gli oggettivi limiti del modello centralizzato regionale di gestione che hanno favorito la migrazione sanitaria.



COLLABORAZIONE TRA ASM E MIULLI. L’ASSESSORE LATRONICO HA INCONTRATO I VERTICI DELL’OSPEDALE PUGLIESE

Questa mattina l’Assessore della Regione Basilicata Cosimo Latronico, con delega alla Salute, Politiche della persona e PNRR, ha incontrato nella Direzione Generale dell’ASM di Matera i vertici dell’Ospedale Generale Regionale “Miulli” di Acquaviva delle Fonti (BA) per definire i dettagli di valorizzazione degli esiti di salute. All’incontro erano presenti il Commissario Straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo, il direttore generale del dipartimento Salute della Regione Basilicata, Domenico Tripaldi, il delegato al Governo dell’Ospedale Miulli, Mons. Domenico Laddaga,insieme al Direttore Sanitario Vitangelo Dattoli.

L’incontro che si è rivelato molto proficuo ha avuto come oggetto l’ottimizzazione della collaborazione tra le aziende ospedaliere operanti nel territorio dell’ASM e l’Ospedale Miulli.

“Abbiamo ripreso un percorso virtuoso che si era interrotto – ha affermato Latronico – che porterà ad una fruttuosa collaborazione per ottimizzare i rapporti professionali tra la ASM e il Miulli con l’obiettivo di mettere al centro dell’intesa la possibilità per i pazienti di accedere alle migliori cure evitando inutili sovrapposizioni. Migliorare l’intesa con il Miulli permette di ridurre l’emigrazione sanitaria, di razionalizzare la spesa e di generare valore, benessere e salute per i cittadini lucani.”

Un tavolo tecnico presso la Direzione generale del Dipartimento Salute della Regione Basilicata perfezionerà l’intesa nel quadro dell’accordo sulla mobilità sanitaria con la Regione Puglia.

Matera, 24 settembre 2024

Dott. Giovanni Martemucci

Portavoce Azienda Sanitaria Locale Matera