Asm e Comune insieme a Policoro allo Street Food per verifiche tutela della salute

E così come accaduto a Matera per i festeggiamenti in onore della Patrona, Maria Santissima della Bruna, con una verifica soprattutto sulle attività alimentari viaggianti( paninoteche e similari ) anche a Policoro, in occasione dell’International Street Food sono stati effettuati controlli per garantire la sicurezza alimentare e la tutela della salute. Personale dell’Azienda sanitaria di Matera e della Polizia locale di Policoro hanno verificato sul campo il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. E questo a garanzia dei consumatori. Riportiamo di seguito i comunicati della ASM e del Comune di Policoro



COMUNICATO ASM

Controlli ASM all’evento “International Street Food” di Policoro: verifiche congiunte per garantire sicurezza alimentare e tutela della salute

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ha effettuato, nei giorni scorsi un’attività di controllo nell’ambito dell’evento “International Street Food”, organizzato dall’Associazione Italiana Ristoratori di Strada (A.I.R.S.) svoltosi in Piazza Aldo Moro a Policoro dal 10 al 12 luglio.

Le verifiche sono state eseguite congiuntamente dal personale delle Unità operative Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), Medicina del Lavoro e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL), dei Servizi Veterinari in collaborazione con la Polizia Locale di Policoro, nell’ambito delle ordinarie attività di vigilanza finalizzate alla tutela della salute pubblica e della sicurezza dei consumatori.



Nel corso dei controlli è stata contestata una sanzione amministrativa da parte del SIAN per violazioni della normativa in materia di sicurezza alimentare. Inoltre, il personale della Medicina del Lavoro e dei Servizi Veterinari ha impartito specifiche prescrizioni agli operatori per l’adeguamento alle disposizioni vigenti.

L’attività di vigilanza e prevenzione ha avuto l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme igienico-sanitarie, della corretta conservazione e somministrazione degli alimenti, nonché degli adempimenti previsti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

“I controlli rappresentano uno strumento fondamentale di prevenzione – dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo – e sono finalizzati a garantire ai cittadini elevati standard di sicurezza durante manifestazioni che richiamano un elevato numero di persone. L’attività svolta dai nostri operatori, in stretta collaborazione con le altre istituzioni coinvolte, testimonia l’impegno dell’ASM nella tutela della salute pubblica”.

Le attività di vigilanza e controllo proseguiranno per tutta la stagione estiva sull’intero territorio provinciale, con l’obiettivo di assicurare il rispetto della normativa vigente e garantire la massima tutela dei cittadini e dei visitatori.



COMUNICATO STAMPA COMUNE DI POLICORO

Controlli amministrativi della Polizia locale negli esercizi aperti al pubblico. Adottato un provvedimento di chiusura per reiterata violazione della normativa sul pubblico spettacolo.

Il comando di Polizia locale ha avviato una serie di controlli amministrativi, nell’ambito dell’ordinaria attività di vigilanza sul territorio cittadino. In particolare, sono state intensificate le verifiche sugli esercizi aperti al pubblico che svolgono attività di intrattenimento musicale, in attuazione degli indirizzi impartiti dalla prefettura, per verificare il rispetto della normativa in materia di pubblico spettacolo e di tutela della sicurezza. Nel corso di una delle attività ispettive, è stato accertato che un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande organizzava spettacoli di musica dal vivo in assenza della prescritta Segnalazione certificata di inizio attività (Scia).



Una violazione reiterata nel quinquennio, che ha reso necessario il conseguente provvedimento di chiusura temporanea dell’attività, secondo quanto previsto dalla normativa specifica. Partendo da questo caso recente, il comandante Rosa Silletti fa sapere che l’attività di controllo è finalizzata a garantire il rispetto delle disposizioni sullo svolgimento degli spettacoli e degli intrattenimenti aperti al pubblico, a tutela della sicurezza degli avventori, degli operatori e della collettività. Il comandante della Polizia locale richiama, quindi, gli esercenti al rigoroso rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa di settore, ricordando che lo svolgimento di attività di pubblico spettacolo è subordinato al possesso dei prescritti titoli abilitativi e al rispetto delle ulteriori condizioni previste dalla legge. Il Comando continuerà a garantire tali attività di vigilanza mediante una programmazione dei servizi, compatibilmente con le risorse di personale disponibili.

Policoro, 13 luglio 2026

Ufficio stampa

Antonio Corrado