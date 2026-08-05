Asm e assessore: Tranquilli. Nessuno ridimensionamento a Policoro. Anzi. Firmano 2 anestesiste per Matera

Lo avevamo anticipato trattando la nota del comitato spontaneo di cittadini di Policoro, preoccupati sui rischi di ridimensionamento dell’ospedale Giovanni Paolo II https://giornalemio.it/salute-e-benessere/cittadini-preoccupati-chi-e-perche-vuole-ridimensionare-ospedale-policoro/ e le rassicurazione sono venute dalla conferenza stampa tenuta presso la sede della Asm dal direttore generale Maurizio Friolo e dall’assessore alla sanità Cosimo Latronico pubblicata sulla pagina social dell’azienda https://www.facebook.com/asmbasilicata?__cft__[0]=AZb4jAeSxhpHIuq8v_YWEQ0aLjNNtTx6ywo8H-VsjsWzBNco6ycHiWeoJ4_-lInZ3sInw49DrKClbADjU-zLIQ0hPKUlrb–YV_VOT2rwj_arH7nZdyxUoree7G4xFhLqBrlW1QjrCPnzYDn_x6w94VEpjLPF43anDuL_nI-Rh-jHe1lKVZli5u_Dy64wWKNces&__tn__=-UC%2CP-R che pubblichiamo per esteso più avanti. Precisazioni, impegni e l’annuncio che si sta provvedendo a completamento degli organici. Nel frattempo è giunta per posta elettronica la nota relativa all’assunzione di due anestesiste. Figure professionali piuttosto rare da recepire in relazione allo scarsa disponibilità, per vari motivi, a entrare nel servizio sanitario pubblico. Bene attendiamo altre buone notizie di questo tipo.



FIRMANO DUE ANESTESISTE

Potenziata l’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione del Madonna delle Grazie di Matera. Assunte Due nuove anestesiste

Questa mattina, nella sede della Direzione Generale dell’ASM, il DG Maurizio Friolo, alla presenza dell’Assessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR Cosimo Latronico, ha sottoscritto i contratti di assunzione con due nuovi medici anestesisti: Maha Shaich Yusef e Maria Annunziata Visceglia. Le due figure professionali che a breve termineranno il percorso di specializzazione, saranno impiegate nell’Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera.

Entrambe laureate all’Università degli Studi di Bari, hanno maturato importanti esperienze formative anche nell’ambito dell’anestesia pediatrica in strutture di eccellenza nazionale. Shaich Yusef ha svolto un significativo periodo di formazione presso il Centro Trapianti ISMETT di Palermo, mentre Visceglia ha approfondito la propria esperienza clinica presso l’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma.

“L’arrivo di due giovani professioniste – dichiara il Direttore Generale dell’ASM Maurizio Friolo – rappresenta un segnale concreto della capacità dell’Azienda di attrarre nuove competenze e investire sul futuro della sanità materana. Continuiamo a lavorare per consolidare gli organici e garantire ai nostri professionisti un contesto di crescita e valorizzazione. A loro rivolgo il più sincero benvenuto e l’augurio di un proficuo percorso professionale al servizio della nostra comunità”.

“L’assunzione di nuovi medici specializzandi – sostiene l’Assessore alla Salute Cosimo Latronico -conferma l’impegno della Regione Basilicata nel sostenere il rafforzamento del personale sanitario e nel creare le condizioni affinché i giovani professionisti possano scegliere di costruire il proprio futuro nella nostra regione. Investire sulle nuove generazioni di medici significa garantire qualità, continuità assistenziale e una sanità pubblica sempre più vicina ai bisogni dei cittadini”.



Ospedale di Policoro, nessun ridimensionamento: negli ultimi due anni investimenti, nuove tecnologie e potenziamento dei servizi

In riferimento al comunicato diffuso dal “Comitato Spontaneo di Cittadini in difesa dell’Ospedale di Policoro”, cui hanno fatto seguito articoli e ricostruzioni giornalistiche che descrivono un presunto progressivo ridimensionamento del Presidio Ospedaliero “Giovanni Paolo II”, l’Azienda Sanitaria Locale di Matera ritiene doveroso ristabilire la corretta rappresentazione dei fatti, fornendo ai cittadini dati oggettivi e verificabili sull’attività svolta dalla Direzione Strategica guidata da Maurizio Friolo, prima quale Commissario Straordinario e oggi Direttore Generale.

Le ricostruzioni che prospettano un presunto “smantellamento” dell’ospedale non trovano riscontro nell’azione amministrativa e negli investimenti concretamente realizzati dall’ASM e dalla Regione Basilicata. Al contrario, negli ultimi due anni è stato avviato un significativo percorso di rafforzamento del Presidio Ospedaliero di Policoro attraverso investimenti in tecnologie, il potenziamento dei servizi, il reclutamento di personale sanitario e il rafforzamento della governance delle strutture operative.

Il presidio ospedaliero è stato interessato da un importante programma di investimenti in tecnologie sanitarie, dal potenziamento dei servizi assistenziali, dalla nomina di nuovi direttori di strutture complesse, dall’attivazione di nuovi ambulatori e dal reclutamento di personale sanitario, con l’obiettivo di consolidarne il ruolo strategico al servizio dell’intero territorio jonico.

Sono stati nominati i Direttori delle Unità Operative Complesse di Chirurgia, Medicina Interna e d’Urgenza, Radiologia e Otorinolaringoiatria, rafforzando la governance delle principali strutture ospedaliere. Parallelamente sono proseguite le assunzioni di personale medico e del comparto. Il Piano Assunzionale 2026 prevede inoltre il reclutamento di sette anestesisti e, a seguito della conclusione del Concorso Unico Regionale, sono già state avviate le relative procedure di assunzione.

Contestualmente, ASM e Regione Basilicata stanno utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente per rafforzare ulteriormente gli organici e garantire la piena operatività dei servizi. L’Azienda ha inoltre già deliberato l’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore della Struttura Complessa di Ostetricia e Ginecologia del Presidio Ospedaliero di Policoro, ulteriore dimostrazione della volontà di consolidare e non certo ridimensionare le attività del reparto.

Sul piano tecnologico e organizzativo sono stati attivati nuovi servizi, tra cui l’ambulatorio di Otorinolaringoiatria, inaugurato il nuovo Centro Dialisi e installate apparecchiature di ultima generazione quali la TAC a 128 strati, la nuova Risonanza Magnetica, l’Ortopantomografo e il sistema diagnostico molecolare BIOFIRE FILMARRAY, che consente diagnosi rapide e ad elevata accuratezza.

Anche rispetto alle criticità legate alla carenza di anestesisti, fenomeno che interessa numerose aziende sanitarie italiane, l’ASM sta adottando tutte le misure organizzative e assunzionali possibili per garantire la continuità assistenziale e la sicurezza delle attività, evitando inutili allarmismi che rischiano soltanto di generare preoccupazione nei cittadini e di mortificare il lavoro quotidiano dei professionisti che operano nel presidio ospedaliero.

L’impegno della Direzione Strategica riguarda l’intera rete ospedaliera provinciale con un investimento che ammonta ad 11 milioni di euro. Presso l’Ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera, nel triennio 2024-2026, sono stati programmati e finanziati investimenti per oltre 7,1 milioni di euro, destinati al potenziamento tecnologico e all’ammodernamento delle strutture sanitarie.

Tra gli interventi più rilevanti figurano l’acquisizione di grandi apparecchiature finanziate con fondi PNRR per oltre 3,4 milioni di euro, l’acquisto del robot chirurgico per quasi 2 milioni di euro, il completo rinnovamento delle dotazioni dell’Unità Operativa di Oculistica attraverso finanziamenti FESR per oltre 555 mila euro, oltre all’acquisizione di nuove tecnologie per la terapia intensiva, il Pronto Soccorso, lo screening senologico, i laboratori e numerose altre apparecchiature destinate ai reparti ospedalieri. Si tratta di investimenti che testimoniano una strategia complessiva di crescita dell’intero sistema sanitario provinciale, orientata all’innovazione tecnologica, al miglioramento della qualità delle cure e alla sicurezza dei pazienti.

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera ribadisce la piena disponibilità al confronto con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e le comunità locali, nella convinzione che il futuro degli ospedali della provincia si costruisca attraverso la collaborazione, il rispetto dei fatti e la valorizzazione del lavoro quotidiano dei professionisti che, con competenza e spirito di servizio, assicurano cure di qualità ai cittadini.

Per questo motivo l’ASM invita tutti gli operatori dell’informazione a verificare con il necessario rigore le fonti e i dati prima della pubblicazione di notizie riguardanti servizi essenziali come la sanità pubblica. Una corretta informazione rappresenta un diritto dei cittadini e un dovere deontologico imprescindibile, contribuendo a preservare il rapporto di fiducia tra istituzioni, operatori sanitari e comunità.