ASM, domani apertura straordinaria degli ambulatori per ridurre le liste d’attesa

“Prosegue con decisione l’impegno per il recupero delle prestazioni e l’abbattimento delle liste d’attesa dell’Azienda Sanitaria di Matera. Per questo domani, domenica 5 ottobre saranno aperti, in via straordinaria, presso l’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, diversi ambulatori specialistici con l’obiettivo di garantire ai cittadini un accesso più rapido ai servizi.” E’ quanto si annuncia con un comunicato dell’ASM in cui si specifica che: “Gli ambulatori aperti rispetteranno la seguente fascia oraria:

TAC: 08.00 – 13.00

Ortopedia: 09.30 – 12.30

Pneumologia: 09.30 – 12.30

Chirurgia Vascolare: 08.20 – 12.20

Medicina: 08.00 – 13.00

Endoscopia Digestiva: 08.00 – 13.00.

“Abbattere le liste d’attesa è una delle priorità della nostra Azienda – dichiara il Direttore Generale Maurizio Friolo – e l’apertura straordinaria della domenica rappresenta una risposta concreta alle esigenze dei cittadini. Ringrazio il personale sanitario e tecnico che, con grande disponibilità, consente di portare avanti questo sforzo collettivo.

L’ASM continuerà nelle prossime settimane a promuovere iniziative analoghe, nella convinzione che solo con una programmazione attenta e con il coinvolgimento di tutti gli operatori sia possibile rispondere in modo efficace ai bisogni di salute della comunità.”

“La riduzione dei tempi di attesa richiede un cambio di passo organizzativo e una collaborazione corale tra istituzioni, direzioni aziendali e operatori sanitari. Le aperture straordinarie rappresentano un segnale importante di questa nuova fase: stiamo mettendo in campo azioni concrete e misurabili per migliorare l’efficienza del sistema e restituire fiducia ai cittadini. Ringrazio tutto il personale sanitario per la disponibilità e il senso di responsabilità con cui partecipa a questo sforzo collettivo. Allo stesso tempo, invito le aziende sanitarie a proseguire con determinazione su questa strada, perché solo con continuità e programmazione potremo garantire un servizio sanitario più accessibile, tempestivo e vicino ai reali bisogni della comunità”, afferma l’Assessore alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico.

