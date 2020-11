Non è la prima volta che i bandi di concorso dell’Azienda sanitaria di Matera vanno deserti o hanno poche risposte o si proceda poco dopo a rinunce. E l’ultimo, che pubblichiamo di seguito ne è una conferma e riguarda gli inviti – con telegramma- per l’assunzione di infermieri a tempo . Asm snobbata? La cosa non ci meraviglia. C’è chi si è sistemato altrove, e a tempo indeterminato, e chi ci pensa due volte prima di scegliere di venire a Matera con tutto il clima oggettivo di ”depotenziamento” che circonda la Asm nel percorso di riordino, per ora sospeso, e dell’Ospedale Madonna delle Grazie di punta del circondario che dovrebbe svolgere un ruolo comprensoriale. Chi sceglie di venire a Matera si informa sulle condizioni di lavoro e sulle prospettive e decide di conseguenza. A cominciare dall’assenza di un direttore generale, ormai da dicembre 2019, e senza che il presidente della giunta regionale Vito Bardi abbia dato seguito alla nomina del commissario e quindi del Bando. Era il 29 settembre scorso , https://giornalemio.it/cronaca/presidente-il-commissario-alla-asm-quando-arriva/, in piena campagna elettorale. Servirebbe un telegramma con tanto di delibera… E,naturalmente, fatti concreti per un rilancio.

LA NOTA DELLA ASM

Direzione Generale

Azienda Sanitaria Locale di Matera

Via Montescaglioso snc

MATERA

COMUNICATO STAMPA

COVID: LA CRISI NELLA CRISI

La Asm cerca infermieri: partiti 350 telegrammi – rispondono in 4

Matera, 03.11.2020 – Una criticità dietro l’altra. Alla crisi pandemica si associa la difficoltà di trovare infermieri. In questi giorni la Asm ha inviato circa 350 telegrammi ad altrettanti idonei di una Graduatoria di 1421 infermieri. Su 350 interpelli, hanno risposto soltanto in 4. L’azienda sanitaria cerca 20 infermieri per potenziare le attività di monitoraggio e di contrasto alla diffusione del virus covid 19. Nei prossimi giorni, stante l’impossibilità di coprire i posti necessari, saranno spediti ulteriori 450 telegrammi. Nell’azienda incrociano le dita affinché questa nuova ondata di offerte di contratto di lavoro sortisca un qualche effetto. Anche perché la proposta, di questi tempi, è molto ghiotta. Contratto a tempo determinato di un anno con ottima possibilità di proroga.