Asm cerca disperatamente anatomopatologo. Rifiuta l’unico vincitore concorso regionale

E c’è da crederci e da preoccuparsi. A farlo è il commissario straordinario dell’azienda sanitaria di Matera, Maurizio Friolo, che fa appello alla sensibilità di tutti perché si risolva il problema, anche con l’assunzione di un anatomopatologo in pensione. A difesa del diritto alla cura e per rilanciare l’ospedale ‘’Madonna delle Grazie’’. Una richiesta da ultima spiaggia dopo che l’unico vincitore del concorso regionale ha rifiutato di essere assunto nell’Azienda materana. E qui c’è da chiedersi il ‘’perché?’’ dei rifiuti, visto che non è la prima volta che accade- anche per altre qualifiche- con concorsi che vanno deserti o con rifiuti dell’ultima ora. Storia vecchia. I rifiuti sono motivati dalla scarsa capacità di attrazione della Sanità Basilicata, finita nel vicolo cieco e dispendioso, di un sistema ‘’centralizzato’’ di gestione che ha svuotato di funzioni la rete ospedaliera territoriale – e il Madonna delle Grazie ne è un esempio- con un organico largamente sottostimato e con condizioni di lavoro e opportunità di carriera, che fanno fare scelte conseguenziali. Non meravigliamoci, pertanto, se un commissario straordinario faccia appello anche agli anatomopatologi in pensione, per evitare che tra un mese -il rischio c’è-il servizio possa essere sospeso. Servirebbero incentivi, premialità e,soprattutto, autonomia decisionale che il ‘’ Madonna delle Grazie’’ ha perso negli anni con la gestione ‘’accentrata’’ in quel di Potenza di potenzialità e prospettive- sintetizziamo- che sono state cancellate e attenuate. La migrazione sanitaria ne è la prova, non solo dal Materano ma anche dal Potentino, visto che la Regione -un mese fa- ha ammesso che occorrerà trovare una intesa con strutture sanitarie pugliesi e campane, che dal 1 luglio scorso hanno cessato le prestazioni per i cittadini provenienti da fuori regione. Serve rivedere il sistema, e trasferire risorse e autonomia gestionale ai territori. Purtroppo non vediamo inversioni di tendenza né in questo settore e né , a caduta, su abbattimento delle liste di attesa. Con quali risorse finanziarie, con quali medici e altro personale dedicato, che nemmeno il Pnrr prevede. Ci fermiamo qui. E’ meglio, sperando che l’appello del commissario della Asm possa essere raccolta. A meno che la Basilicata, vista la situazione generale, non decida di procedere ad assunzioni dall’estero, come già stanno facendo altre regioni. Ma occorrono incentivi. Mano alla tasca, alleggerendo quella gestione centralizzata che ha alimentato un deficit spropositato, ‘’tamponato’’ nel maggio scorso dal ‘’commissario’’ incaricato dal Governo, il presidente della giunta regionale Vito Bardi.



ASM – AAA ANATOMO PATOLOGI CERCASI ANCHE SE PENSIONATO

L’Azienda Sanitaria di Matera ha pubblicato due bandi per Anatomo Patologi specialisti e in quiescenza.

Questa è una richiesta di aiuto affinché arrivi in tutte le case e a tutte le persone che conoscono un Anatomo Patologo.

“La situazione è molto critica– afferma il Commissario Straordinario Friolo – abbiamo solo un medico in servizio ed uno già in pensione che continuerà a collaborare per un altro mese.

Il concorso unico regionale espletato qualche settimana fa si è chiuso con un solo candidato in graduatoria che ha peraltro rifiutato la proposta di assunzione dell’ASM.

Chiediamo l’aiuto di tutti affinchè questo avviso abbia la più ampia diffusione e raggiunga chi, dopo il giuramento di Ippocrate, si ricordi che senza medici i pazienti non possono essere curati.

E’ necessaria la collaborazione di tutti. Facciamo ritornare il Madonna delle Grazie un centro di riferimento per la Basilicata e non solo.”.

E’ questo l’accorato appello del Commissario Friolo che da quando si è insediato ha bandito diversi avvisi per garantire il sacrosanto diritto alla salute a tutti i cittadini. La penuria di medici tuttavia spesso si traduce in avvisi deserti o graduatorie che si esauriscono in mezz’ora a causa della indisponibilità ad accettare le proposte di assunzione dell’Asl.