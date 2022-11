Asm…atica, alla canna del gas. Firmate e protestate!

Mentre Agenas continua a fotografare i dati ”inevitabili” dell’esodo (se vi piace migrazione sanitaria fate pure) di tanti cittadini della Basilcata verso strutture sanitarie extraregionali, a causa della mediocrità, presunzione e ottusità di quanti malgestiscono- e non da ora – la medicina territoriale, alimentando malcontento anche tra gli stessi operatori costretti a un lavoro stressante e poco stilmolante,tanto da costringere alcuni a fare scelte dolorose o mollare la spugna, c’è una parte della comunità locale che non si rassegna all’assenza di risposte su liste di attesa, carenze di organici e agli annunci spot del ”stiamo facendo, faremo e diremo” mentre va avanti un percorso di depotenziamento e di accentramento regionale, cominciato con giunte di centrosinistra e proseguite con questa di centrodestra. Contano i fatti e la petizione contro il declino della sanità materana, che ha visto peggiorare la situazione con la fusione delle asl 4 e 5, con l’avvento delle leggi di riordino del settore sanitario, l’assenza di programmazione , i tagli alla spesa con i ‘L.e.a’ da salvare a vantaggio dell’azienda ospedaliera regionale (A.O.R) e a investimenti dispendiosi e inutili come la istituzione della facoltà di medicina a numero chiuso, che non era e non è affatto la priorità della domanda di servizi sanitari minimi in Basilicata. Argomenti sui quali abbiamo perso, per inaffidabilità, la Speranza da tempo…



Siamo all’ennesima mobilitazione con il presidio per una settimana nel luogo simbolo del disimpegno regionale della Regione, che è l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera. Ma il malcontento è ovunque anche tra quanti fruiscono del San Carlo. Cgil, Cisl e Uil non mollano in attesa di un confronto regionale, dalla quale dipende la depotenziata Asm, che non c’è. E allora protestate e firmate, recandovi davanti all’ospedale.



Ecco cosa si chiede:

1. la urgente e necessaria riattivazione di una GOVERNANCE competente dell’ASM di Matera in grado di affrontare i veri

nodi della Sanità materana, in un territorio con enormi criticità

2. la realizzazione di interventi adeguati e urgenti attraverso :

• l’approvazione da parte dell’ASM di un piano di assunzioni tale da garantire l’adeguamento del personale sanitario, amministrativo e tecnico, ormai ridotto all’osso e che continua a diminuire giorno per giorno (mancano 716 unità su 2.600);

• la conclusione rapidissima dei concorsi unici regionali, ideati come strumento di accelerazione delle procedure concorsuali,

ma rivelatisi strumento inadeguato, farraginoso e lentissimo;

• la predisposizione e l’attuazione di Piani di Governo delle liste di attesa, che non siano solo un mero esercizio di pianificazione, ma rendano possibile lo smaltimento delle prestazioni sanitarie, delle quali hanno bisogno le cittadine e i cittadini di Matera e provincia



LE MOTIVAZIONI

SEGRETERIE PROVINCIALI DI MATERA

PETIZIONE

CONTRO IL DECLINO DELLA SANITÁ MATERANA

La petizione affronta alcuni aspetti ritenuti di vitale importanza per la difesa, la preservazione, il rilancio, l’equità e la sostenibilità

del Sistema Sanitario Regionale .

La sanità lucana e soprattutto quella della provincia di Matera, versa in un progressivo e inarrestabile declino, che ha origini

lontane e gravi responsabilità politiche, e non consente più di procrastinare ogni azione utile.

L’ingente e crescente spesa sanitaria a carico dei cittadini e delle famiglie ci spinge a chiedere con forza la riduzione a breve

termine della stessa, anche per l’esistente ed iniquo divario fra cittadini con disponibilità economiche, che possono quindi risolvere

rapidamente i propri bisogni sanitari, e quelli che non avendo disponibilità economiche finiscono per non poter accedere alle cure.

In tutti i presidi della provincia di Matera si registra una situazione di precarietà e degrado organizzativo che rende difficile non

solo l’erogazione delle prestazioni ma il rispetto dei parametri di sicurezza sia per il personale che per i cittadini.

Il processo di inversione demografica associato ad una aspettativa di vita crescente ma in peggiori condizioni di salute e con una

aumentata domanda di servizi sanitari, rendono ancora più grave la situazione.

Il nuovo Ospedale di Matera che nasce come struttura calibrata sul bisogno di salute del cittadino e orientata all’alta intensità

di cura e alta specializzazione versa in una gravissima condizione di precarietà non rispondendo alle funzioni per le quali è nato e

perdendo il ruolo di riferimento e integrazione con la sanità territoriale.

Sanità quest’ultima chiamata a far fronte non solo a processi di cura lunghi e complessi, legati all’invecchiamento della popolazione e alle crescenti disabilità, ma anche alla presa in carico di cittadini con dimissioni ospedaliere sempre più precoci.

È necessario invertire questa tendenza in atto e arrestare, con tutti gli strumenti possibili, questo continuo processo di declino

della sanità materana, perché:

• versa in una condizione di estrema precarietà anche per la pesante carenza di personale (mancano 714 unità lavorative su

un organico teorico di 2600 addetti);

• non garantisce e tutela adeguatamente la salute dei cittadini;

• non affronta e governa l’aumento dei tempi delle liste d’attesa,

• costringe chi ha bisogno di cure a rivolgersi alla sanità privata a pagamento e/o a spostarsi nelle strutture delle Regioni

limitrofe o più lontane;

• non rendendo concretamente e tempestivamente fruibili le prestazioni LEA, determina un aumento delle diseguaglianze tra

chi può permettersi di curarsi a pagamento (o spostandosi altrove) e chi deve rinunciare alle cure, non disponendo di mezzi

economici sufficienti.

I PROMOTORI CON CGIL, CISL E UIL

FIMMG – Sindacato medici di famiglia, Medici pediatri, Cittadinanzattiva – Tribunale del Malato, Associazione AMASAM (Ass. Materana salute mentale), Associazione AIPD (Associazione

Persone DAWN), AID (Associazione Diabetici), Associazione Dolcemente Alzeimer, Associazione IO STO CON TE, AIL (Associazione Leucemia), AVIS (Associazione Donatori Sangue), Comitato per il Diritto alla Salute Pubblica di Tricarico, Medicina democratica, AIEA –VBA, CONFARTIGIANATO, CONFIMI Industria Basilicata, CNA – Matera, Teatro dei Sassi, Associazione B&B,

Associazione Lino Perrone, Associazione ECOS, Associazione Arteria, Uisp Basilicata, ITALIA NOSTRA, Associazione AGEDO, Seal factory, Fondazione Le Monacelle, Circolo Legambiente

Matera, Associazione Matera Civica, Circolo Carlo Levi, CAI (Club Alpino Italiana), Circolo Legambiente Policoro, Associazione Matera Ferrovia Nazionale, Comitato Sassi, Federconsumatori, Amici della Biblioteca Tommaso Stigliani, Città plurale, Uisp Matera, CollettivoDonneMatera, Associazione il quartiere si muove (San Pardo)



LA PRESENTAZIONE DELL’INIZIATIVA 4 NOVEMBRE 2022

La cultura contro lo smantellamento della Sanità materana e un presidio, davanti all’Ospedale Madonna delle Grazie, per sollecitare la Regione Basilicata a investire e ad assicurare la continuità dei servizi e delle prestazioni ai cittadini nell’Azienda sanitaria di Matera. E’ quanto hanno attivato da oggi e fino al 12 novembre le segreterie territoriali di Cgil, Cisl e Uil che hanno illustrato nel corso di una conferenza stampa i motivi della ennesima iniziativa di protesta. Artisti, associazioni e società civile si alterneranno nelle mattinate in eventii,concerti, mostri e attività di sensibilizzazione e per sostenere la petizione per arginare il declino di strutture sanitarie e servizi. I segretari Eustachio Nicoletti (Cgil), Giuseppe Bollettino (Cisl), e Bruni Di Cuia ( Uil) nel denunciare la situazione ‘’cronica di degrado e di abbandono’’ dell’Azienda sanitaria locale e l’aumento della migrazione sanitaria extraregionale, a causa del depotenziamento di strutture e servizi, hanno annunciato che la ‘’ questione della Asm’’ troverà ulteriore forza in tre iniziative programmate. La prima riguarda la petizione contro il declino della sanità materana,con la richiesta di un piano di assunzioni, investimenti e abbattimento delle liste di attesa, rivolta al presidente della giunta Vito Bardi e all’assessore alla Sanità Francesco Fanelli, che andrà avanti per tutta la durata del presidio E poi l’azione dei consiglieri di minoranza Luca Braia (IV) e Roberto Cifarelli ( Pd), intervenuti a Matera, per una mozione in consiglio regionale sulla situazione di abbandono della Asm e il 19 novembre a Potenza, davanti alla Regione, per la vertenza sulla sanità in Basilicata.