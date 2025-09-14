ASM: a Tinchi ambulatorio di Endocrinologia aperto la domenica per abbattere le liste di attesa

L’Azienda Sanitaria locale di Matera -con una nota- comunica che “a partire da oggi, 14 settembre, l’ambulatorio di endocrinologia del presidio ospedaliero di Tinchi di Pisticci è attivo tutte le domeniche per effettuare le visite programmate e contribuire a ridurre i tempi di attesa. Grazie alla disponibilità e all’impegno del personale medico, infermieristico e amministrativo dell’Unità operativa di Diabetologia Territoriale diretta da Pasquale Bellitti, l’ASM recepisce le indicazioni regionali in materia di abbattimento delle liste di attesa pertanto, fino a dicembre 2025, l’ambulatorio erogherà le prestazioni anche di domenica mattina dalle ore 8 alle ore 13 in modo da rispondere alle esigenze dei cittadini. L’ampliamento del servizio alla domenica consente di migliorare la tempistica di erogazione delle prestazioni sanitarie evitando gli slittamenti degli esami; inoltre l’apertura festiva migliora l’accesso alle visite poiché anche la fase di registrazione al Cup risulta più veloce, non essendoci code agli sportelli.”

“Questo ampliamento dell’orario di servizio – afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo– consentirà di accogliere un numero maggiore di pazienti, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’accessibilità alle prestazioni specialistiche. Ovviamente, in linea con le direttive dell’assessorato alla Salute della Regione Basilicata stiamo lavorando per ampliare la rosa delle prestazioni erogabili la domenica per garantire un servizio più efficiente e di qualità”.

“Con l’erogazione di questo servizio aggiuntivo – commenta l’Assessore regionale alla salute e politiche della persona, Cosimo Latronico– l’azione per contrastare le liste di attesa e garantire una risposta sanitaria effettiva e puntuale al cittadino si fa concreta. Ringrazio il personale del servizio sanitario che aderisce a questo impegno per la tutela della salute dei nostri cittadini dando corso agli indirizzi regionali volti a ridurre concretamente i tempi di attesa per le prestazioni specialistiche”

Iscritto all’albo dei giornalisti della Basilicata.