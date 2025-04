Arisa per la solidarietà: il 28 aprile al Borgo San Barbato per i pazienti oncologici

Il 28 aprile 2025, alle ore 20:30, presso il prestigioso Borgo San Barbato Extra Ordinary Resort Spa & Golf, si terrà l’evento benefico “ARISA nel Giardino di Eva”, una cena solidale organizzata dall’Associazione Arcipelago Eva O.D.V. in collaborazione con l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture e Il Marateale, con il sostegno della Lucana Film Commission ed il patrocinio della Regione Basilicata e del Consiglio Regionale della Basilicata. La celebre cantante lucana Arisa sarà la madrina della serata, impreziosita dalla presenza del giovane artista FLAME, autore della canzone “Il Giardino di Eva”, brano composto appositamente per l’Associazione e disponibile sul canale YouTube di Arcipelago Eva. L’evento sarà presentato dall’attrice Eva Immediato.

L’Associazione Arcipelago Eva O.D.V., con sede a Rionero in Vulture, opera da 15 anni all’interno dell’Istituto IRCCS CROB, offrendo gratuitamente trattamenti di bellezza e benessere ai pazienti oncologici nell’ambito del percorso di umanizzazione delle cure. Con l’aiuto di circa 20 volontari tra estetiste, parrucchieri e barbieri, l’Associazione gestisce due spazi dedicati all’interno dell’Istituto: “Il Giardino di Eva” e la “Stanza bellezza-benessere”, dove offre servizi di parruccheria per donne e barberia per uomini ai pazienti e ai loro caregiver. Recentemente, è stato attivato anche un laboratorio creativo e culturale basato sull’ascolto, la lettura e la visione di immagini. “Questi servizi, ad un primo sguardo, possono sembrare futili in un ambiente di sofferenza quale un Istituto per i tumori, ma è proprio questa l’arma vincente: ridare un po’ di leggerezza a persone tormentate da una aggressione violenta e un futuro ignoto. Ridare bellezza e femminilità a visi e capelli opacizzati dalle terapie, radere barbe incolte e camuffanti, ma soprattutto restituire vitalità alle persone”, spiega l’Associazione. Solo nel 2024, Arcipelago Eva ha raggiunto più di mille pazienti, prestando assistenza dieci giorni al mese. La serata del 28 aprile rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere le attività dell’Associazione, sintetizzate nel motto di FLAME: “trasformiamo passione e solidarietà in un abbraccio di speranza”.

Note per i redattori:

L’Associazione Arcipelago Eva O.D.V. ha sottoscritto un protocollo con l’IRCCS CROB di Rionero in Vulture per l’umanizzazione delle cure. Le attività dell’Associazione hanno un impatto significativo sulla qualità della vita dei pazienti oncologici, migliorando l’immagine corporea, riducendo i sintomi fisici e promuovendo il benessere emotivo e le relazioni sociali.

Per informazioni e prenotazioni: 0972 816011

Per contattare l’Associazione: 320 899 6071