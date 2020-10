…Ma certamente con senso di responsabilità, rispetto delle regole e prevenzione. Non meravigliamoci più di tanto, e da ultimo lo ha fatto il ministro per la Coesione territoriale e il Sud Giuseppe Provenzano, se finora sono stati appena sette milioni gli italiani (dovrebbero essere oltre 30 e comunque superiore al 60 per cento della popolazione) che hanno scaricato quella applicazione- nata con tante perplessità su proposta di privati e poi passata senza ”contropartite” allo Stato. Ne abbiamo parlato in altri servizi, citando le risposte in ”corso d’opera” a interrogazioni parlamentari, di studi su software, tutela dei dati sensibili e sulle periodiche inchieste di Report. La APPimmuni, tecnologia e tutela dei dati a parte, non sfonda (in Basilicata siamo al 10 per cento della popolazione) e con un motivo in più quello dei possibili effetti – già accaduto- del ” dagli all’untore” che d’impeto, in maniera goliardica o strumentale potrebbe venire fuori incrociando un presunto individuo positivo. E questo in relazione all’invito ad andar cauti sulla casistica dei contagiati, degli asintomatici e via elencando, che hanno riscontri mutevoli e a volte paradossali a successive verifiche al tampone. Per noi l’APPlicazione resta una sola ed è quella della prevenzione e delle buone pratiche comportamentali e sanitarie. Siamo seri…



Le Preoccupazioni del ministro Provenzano da una notizia Ansa

App Immuni: Provenzano, evitare divario tra Regioni (1)

Scaricarla è un piccolo gesto di responsabilità verso noi stessi

Roma – 7 OTT- “Questa cartina segna un divario che,

davvero, non possiamo permetterci. Per fortuna possiamo colmarlo

molto facilmente, basta scaricare @immuni_app.Un piccolo gesto

di responsabilità nei confronti di noi stessi, degli altri e del

nostro paese. Impegnamoci tutti, nessuno escluso”. Lo scrive in

un tweet il ministro per la Coesione Territoriale e il Sud

Giuseppe Provenzano riferendosi ad una immagine postata in cui

vengono riportate le percentuali degli utenti per regioni che

hanno scaricato l’App Immuni, da cui risulta che la Campania, la

Calabria e soprattutto la Sicilia risultano agli ultimi posti.

Nella cartina, con i dati aggiornati

al 30 settembre, risulta all’ultimo posto la Sicilia con il

7,8%, la Calabria all’8,2% e la Campania all’8,8%, il Molise a

10,4%, la Puglia a 10,5%, la Basilicata a 10,9%,Valle D’Aosta

all’11%, il Friuli Venezia Giulia all’11,5%, il Piemonte a

11,7%, Pa Bolzano al 12,2%,, il Veneto al 12,4%, PA Trento e

Lombardia al 13,6%, la Liguria al 14%, le Marche al 14,7%, Lazio

ed Umbria al 14,9%. la Sardegna al 15,1%, l’Emilia Romagna al

15,5%, la Toscana al 15,7% e al primo posto c’è l’Abruzzo con

15,9%.



E LE RACCOMANDAZIONI DEL GOVERNO

Covid: raccomandazioni Governo per uso sicuro App Immuni

Da presidenza Consiglio Ministri, Ministero Salute e Innovazione

ROMA, 8 OTT – Il Sistema di informazione per la

sicurezza ha predisposto una serie di raccomandazioni per il

corretto utilizzo della app “Immuni” in collaborazione con il

Ministero della Salute ed il Ministro per l’Innovazione

tecnologica e la Digitalizzazione

In particolare, le raccomandazioni richiamano le

“Precauzioni minime per la sicurezza dello smartphone”, in cui

vengono descritte indicazioni generiche, ma fondamentali, per

non compromettere la sicurezza dell’ambiente entro cui gira

l’applicazione; l’utilizzo consapevole degli store, per

contrastare la diffusione di applicazioni non ufficiali, tramite

siti alternativi promossi in rete e sui social media; ed infine

un breve vademecum che descrive l’aspetto e le funzionalità

dell’applicazione.

Le raccomandazioni consigliano quindi innanzitutto prudenza

e accortezza nell’utilizzo dello smartphone: va costantemente

aggiornato il sistema operativo e inserito un antivirus; bisogna

evitare di caricare il proprio cellulare collegandolo a

dispositivi diversi dal proprio caricabatterie, tipo tv e pc;

non vanno ceduti privilegi di accesso non necessari alle

applicazioni; non vanno effettuate modifiche al sistema

operativo; bisogna impostare sempre il Pin della SIm e codici di

sblocco per il dispositivo. E ancora: vanno installate solo app

inserite negli store ufficiali, non vanno installate app tramite

i motori di ricerca, prima di scaricare la app immuni va

verificata la data di rilascio dell’applicazione: la prima

versione è stata rilasciata il 1 giugno 2020.

Nei consigli pratici si spiega cosa fa e cosa non fa l’app

immuni.

Per maggiori informazioni sulla app e sul suo funzionamento

consultare i siti innovazione.gov.it e immuni.italia.it .