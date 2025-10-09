Apertamente parlando…di disagio Mentale. Incontro alla Chiesa Battista di Matera

La formula è quella del teatro forum per una iniziativa, ospitata martedì 14 ottobre in via Gravina. presso la chiesa cristiana evangelica Battista di Matera- in via Gravina, nella giornata del disagio mentale. Tema di stretta attualità acuito dalle situazione di stress, disagio, solitudine, derive social e via elencando, che vedrà il coinvolgimento dell’attore Marcello Vitale, del direttore del Centro di salute mentale di Matera Vito Incampo e del vicepresidente del progetto Itaca di Bari Maria Tomai.

IL COMUNICATO STAMPA

In occasione delle iniziative per la Giornata Mondiale della Salute Mentale, martedì 14 ottobre ore 19.00 nei locali della Chiesa Cristiana Evangelica Battista di Matera in via Gravina, 51 – Matera si terrà una performance nella forma di teatro-forum. Ingresso libero. Facilitatore il form attore Marcello Vitale.

Gli spettatori saranno “immersi” nel tema centrale della rappresentazione. La performance è parte di un progetto nato nel 2017, ApertaMente Parlando, che dà voce a chi convive con ansia, depressione, disturbo bipolare e ossessivo compulsivo. Il progetto è finanziato con i fondi otto per mille dell’UCEBI (Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia) ed è giunto quest’anno alla terza edizione.

Ad introdurre la performance: il dr Vito Incampo, Direttore del Centro di Salute Mentale di Matera, e la Dott.ssa Maria Tomai, vicepresidente di progetto Itaca di Bari, associazione presente sul territorio italiano dal 1999 che si occupa di disagio mentale (www.progettoitaca.org ), che annuncerà l’intenzione di fondare una sede a Matera.

Per informazioni: apertamenteparlando.mt@gmail.com.