Apd consiglia: prevenzione, stili di vita e cura contro il Diabete

Vita dolce, dolce vita…ma senza esagerare sopratutto se nella dieta si abbonda con gli zuccheri e una malattia come il diabete può rendercela amara e con un costo per noi stessi, i nostri casi e per la società davvero onerosi. E allora il richiamo all’ordine, il termine militaresco ci sta tutto, dell’ Associazione provinciale diabetici di Matera (Apd) ci sta tutto per cambiare rotta…ed entrare nei porti sicuri del benessere. Ed è per questo che l’associazione, presieduta da Domenico Troìa, ha organizzato a Matera tra le tante e meritorie attività avviate in dieci anni, un convegno per venerdì 11 novembre sul tema ” Prevenzione, Stile di vita, cure” . I consigli degli esperti contribuiranno a conoscere segnali, buone pratiche per contenere o debellare il diabete. Un incontro dedicato, tra l’altro, a quanti si sono spesi nell’Apd con impegno e nel solco del volontariato,come Nunziata Pietracito e Antonio Orlando. Nell’occasione sarà consegnato un riconoscimento per l’attività di volontario al socio pioniere Angelo Giuseppe Cataldi. Argomento di stretta attualità, come riporta il comunicato dell’Associazione, che riportiamo di seguito. E, naturalmente, passa parola. Non mancate



“Prevenzione, Stile di Vita, Cure”, 11 novembre a Matera

il convegno organizzato dall’Associazione Provinciale Diabetici Matera

Si svolgerà a Matera venerdì 11 novembre con inizio alle ore 17.30, presso la sala Ratzinger della parrocchia di Sant’Agnese, rione Agna, il convegno sul tema “Prevenzione, Stile di Vita, Cure” organizzato dall’Associazione Provinciale Diabetici Matera.

Una percentuale elevata di zuccheri nel sangue procura scompensi, disagi per la vita di quanti, anche in età scolare, purtroppo, sono colpiti dal diabete. Le statistiche e quanto sentiamo, vediamo, nella vita di tutti i giorni impongono il rispetto e l’adozione di stili di vita adeguati, corretti, armonizzati, da una giusta introduzione di zuccheri nella dieta, con una varietà alimentare che non deve ignorare cibi e prodotti della dieta mediterranea, da associare a sport, movimento. Se ne parlerà in maniera approfondita e con l’apporto di esperti nel corso del convegno “Prevenzione, Stile di Vita, Cure”. Il convegno è dedicato alla memoria dei pionieri e volontari dell’associazione, Nunziata Pietracito e Antonio Orlando, previsto anche un riconoscimento per l’attività di volontario al socio pioniere Angelo Giuseppe Cataldi.



“L’Associazione Provinciale Diabetici Matera, che l’anno prossimo festeggerà i dieci anni di attività – afferma il presidente Domenico Troìa – si batte da sempre e con un confronto positivo con le istituzioni socio sanitarie, nella società e nelle scuole affinché la prevenzione del diabete abbia ricadute positive nella cura della malattia”.

Dopo i saluti di Gianleo Iosca Direttore Centro Servizi Volontariato Regione Basilicata; di Lucia D’Antona Consigliere del Direttivo Coordinamento Socio Sanitario delle associazioni provincia di Matera; di Antonio Papaleo Presidente Associazione Lucana Assistenza Diabetici; di Sua Eccellenza Rev. Monsignor Giuseppe Antonio Caiazzo, Vescovo dell’Arcidiocesi Matera-Irsina si entrerà nel vivo dell’iniziativa moderata dalla giornalista Rossella Montemurro.

Ospite d’Onore, Angelo Venezia, Diabetologo Emerito dell’ospedale Madonna delle Grazie di Matera e moderatore della sessione scientifica.

Di seguito gli interventi previsti per la sessione scientifica: Nicola Andrisani Presidente Provinciale Associazione Italiana Cultura Sport, Matera: “Lo Sport conduttore di buona salute”; Nicola Falotico, Medico di Medicina Generale: “Il medico di famiglia e il Diabete”; Carmela Bagnato, Direttore U.O. Nutrizione Clinica e Dietetica, ospedale Madonna delle Grazie Matera: “Nutrizione determinante di salute e benessere”; Antonio Guerricchio, Farmacista: “L’Evoluzione della farmacia. La medicina di prossimità”; Dominique Cerrone, Dirigente Medico UOC Endocrinologia e Malattie Metaboliche, ospedale Madonna delle Grazie Matera: “Screening diagnosi e terapia diabete mellito”. L’invito è esteso a tutti.



Il Presidente Domenico Troìa.

telefono Cellulare. 3290272955