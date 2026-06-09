HomeSalute & BenessereANMIC MATERA: uniformità sul territorio regionale per l'assistenza protesica
Salute & Benessere

ANMIC MATERA: uniformità sul territorio regionale per l’assistenza protesica

Vito Bubbico
Di Vito Bubbico

L’ANMIC di Matera (Rete Associativa – Ente di Tutela e Rappresentanza delle Persone con Disabilità e non Autosufficienti Famiglie – Caregiver – D.P.R. 23/12/1978), con una nota a firma del il Presidente Antonio Ermenegildo Abenante, “esprime forte preoccupazione per le criticità emerse nella gestione dell’assistenza protesica regionale e per quanto denunciato in merito alle modalità di erogazione degli ausili destinati alle persone con disabilità. Quando si parla di carrozzine, protesi, ortesi e ausili personalizzati non si discute semplicemente della fornitura di beni materiali, ma dell’esercizio concreto di diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione: il diritto alla salute, all’autonomia personale, alla mobilità, all’inclusione sociale e alla dignità della persona. Destano particolare allarme le segnalazioni relative all’assenza di uniformità sul territorio regionale, con modalità differenti tra le aree di Potenza e Matera nell’accesso agli ausili e nelle procedure autorizzative. Una persona con disabilità non può vedere riconosciuti diritti diversi a seconda della provincia in cui risiede. I Livelli Essenziali di Assistenza devono essere garantiti in modo uniforme, equo e appropriato in tutta la Basilicata. L’ANMIC ritiene che ogni ausilio debba essere individuato, adattato, collaudato e monitorato attraverso un percorso sanitario personalizzato che coinvolga il medico prescrittore, il tecnico ortopedico e la persona con disabilità. L’eventuale consegna di dispositivi senza adeguata valutazione specialistica, senza prove funzionali e senza personalizzazione rischia di compromettere l’efficacia dell’intervento sanitario e di mortificare la dignità dell’assistito. Preoccupano inoltre le segnalazioni relative a possibili modifiche delle prescrizioni specialistiche in sede amministrativa. Il ruolo e la competenza del medico prescrittore devono essere rispettati e valorizzati, nel pieno interesse del paziente e della qualità delle cure. Per queste ragioni chiediamo alla Regione Basilicata, al Presidente Bardi, all’Assessore alla Salute Latronico e al Consiglio regionale di aprire con urgenza un tavolo di confronto permanente che coinvolga le associazioni delle persone con disabilità, i professionisti sanitari, gli erogatori dei servizi e le istituzioni competenti, al fine di costruire una riforma organica dell’assistenza protesica regionale. È necessario definire regole uniformi, garantire la libera scelta dell’assistito, assicurare la presenza delle necessarie competenze professionali lungo tutto il percorso assistenziale e adottare strumenti che mettano al centro la persona e non la procedura. Le persone con disabilità e le loro famiglie non chiedono privilegi. Chiedono che siano rispettati diritti fondamentali che non possono essere subordinati a logiche esclusivamente amministrative o economiche. L’ANMIC di Matera seguirà con attenzione l’evoluzione della vicenda e continuerà a sostenere ogni iniziativa utile a garantire una piena tutela del diritto alla salute, all’autonomia e alla dignità delle persone con disabilità.”

Assistenza protesica in Basilicata: disparita tra PZ e MT e criticità per gli ausili personalizzati

Articolo precedente
Ragazzi: ” Abbiamo fatto sempre fatto così…”. Ma poniamoci delle domande!
Articolo successivo
CambiAMO Tursi primo consiglio in piazza con la nuova giunta
Vito Bubbico
Vito Bubbico
Iscritto all'albo dei giornalisti della Basilicata.
RELATED ARTICLES

Rispondi

I più letti