Anche Matera ricorda e augura buon lavoro al ”giovane” dottor Rocco Leggieri.

Una carriera fatta di promozioni sul campo e una eccellenza che resta al Sud. E questo è un piccolo, ma importante, segnale in relazione a concorsi contrassegnati da rifiuti perchè altrove (anche all’estero) offrono di più e ci sono condizioni migliori. E’ il caso del dottor Rocco Leggieri, tarantino, nuovo direttore della chirurgia toracica dell’ospedale ”Mater Dei” di Bari, che si è formato anche alla scuola del compianto (deceduto nel 2020) professor Teodorico Iarussi, dal 2010 al 2016 direttore della chirurgia dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera e del Dipartimento Chirurgico. E accanto a lui c’era anche il giovane dottor Rocco Leggieri. A ricordarcelo l’imprenditrice materana, Angela Martino, che ha conosciuto in quel periodo a Matera il neo primario del ” Mater Dei”, che segui poi il professor Iarussi all’ospedale di Taranto. La biografia di quel percorso, e la tappa nel centro jonico, dopo l’esperienza a Matera ne sono una conferma. Buon lavoro dottore, ricordando le tante eccellenze passate per il Madonna delle Grazie, finite nel libro delle occasioni mancate…



LA BIOGRAFIA DEL DOTTOR ROCCO LEGGIERI

Il dott. Rocco Leggieri è il nuovo Direttore della Chirurgia Toracica di Bari: è il più giovane Primario d’ Italia. E’ notizia di alcuni giorni la nomina del dott. Rocco Leggieri a Direttore dell’ Unità Operativa Complessa di Chirurgia Toracica dell’ Ospedale “Mater Dei” di Bari. Il dott. Leggieri ha 42 anni, laureato a 24 in Medicina e Chirurgia presso l’ Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti con il massimo dei voti con lode e bacio accademico, successivamente specializzato in Chirurgia Toracica e Chirurgia Generale con diversi periodi trascorsi presso Centri Specializzati all’estero. All’età di 29 anni diventa I° Aiuto Primario e, successivamente, Responsabile della Struttura di Chirurgia Toracica Mininvasiva dell’ Ospedale di Taranto. Ha dedicato la sua attività principalmente alla Chirurgia Oncologica, trattando i tumori del polmone con le più avanzate tecniche mininvasive. Allo stesso modo si è occupato della Chirurgia Ricostruttiva del Torace, per patologia oncologica avanzata, traumatica e malformativa, utilizzando protesi di ultima generazione. Si è distinto nel 2022 come Eccellenza Europea in Chirurgia Toracica ed è membro attivo della faculty di svariati Congressi nazionali ed esteri. Inoltre, ricordiamo che il dott. Leggieri è Referente dell’Osservatorio Nazionale “Sanità e Legalità” di Eurispes (Roma) e Commissario Esperto del Ministero della Sanità (Roma). Oggi il “Mater Dei” Hospital di Bari acquisisce un brillante chirurgo ed un professionista di alto profilo che, grazie alla sua visione e al suo approccio innovativo, consentirà un ulteriore migioramento della Chirurgia Toracica in Puglia. E’ con grande entusiasmo – commenta il dott. Leggieri – che mi accingo a dirigere l’ Unità Operativa di Chirurgia Toracica del “Mater Dei” Hospital ponendomi come principale obiettivo il potenziamento dell’attività chirurgica utilizzando le tecniche mininvasive delle quali mi sono occupato negli ultimi anni e, allo stesso tempo, la creazione di una rete territoriale intra- ed extraregionale. Ancora una volta il “Mater Dei” Hospital di Bari si conferma un Ospedale di riferimento garantendo standard elevati di cura, tecnologie all’avanguardia ed un team di

ProfessionistI rinomati.