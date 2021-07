Vaccinazioni anticovid con le stellette a Garaguso (Matera) con 66 concittadini che hanno ricevuto le dosi di Pfizer e tra questi anche giovani. Naturalmente si attende settembre per completare il lavoro avviato, come commenta il sindaco Francesco Auletta. Ed è stata una prova di responsabilità e di partecipazione che ha coinvolto la comunità locale, segno che l’esperienza maturata nei mesi scorsi e e la voglia di tornare a una vita possibilmente normale è l’aspirazione di tutti.



COMUNICATO STAMPA

05/2021 del 29 luglio

GARAGUSO ACCOGLIE IL PERSONALE

DEL MINISTERO DELLA DIFESA

PER LA SOMMINISTRAZIONE DI VACCINI ALLA POPOLAZIONE

Un bilancio positivo, registrato nella comunità di Garaguso, della lunga e faticosa giornata di somministrazione del vaccino Pfizer alla popolazione residente. Ad accogliere gli uomini del Generale Francesco Paolo Figliuolo nel Distretto sanitario il sindaco Francesco Auletta e il vicesindaco Girolamo Costanzo che per l’occasione hanno supportato logisticamente nelle operazioni di accoglienza, smistamento fino a seguire tutte le fasi previste dalla vaccinazione. Sessantasei i vaccini somministrati dalle ore 9 e 30 alle ore 15 e 30 la maggior parte in giovani dai 12 ai 18 anni e sarebbero stati di più se non fosse che le dosi erano ultimate, ma con il ritorno del 2 settembre si potrà recuperare. “Grazie al Generale Figliuolo e ai suoi militare per la precisione, accoglienza disponibilità, signorilità e professionalità”. Ha commentato il sindaco Francesco Auletta. “ Grazie ai giovani e giovanissimi per la disponibilità e responsabilità per essersi sottoposti al vaccino presentandosi di prima mattina senza troppa pubblicità tranne quella fatta dall’Amministrazione Comunale, attraverso il passa parola e, dell’Associazione Persefone. Grazie soprattutto ai ragazzi, ai loro genitori, che spontaneamente hanno capito l’importanza di questo vaccino e con questa responsabilità e attenzione nei confronti prima della propria famiglia, e poi anche degli altri, sono certo saranno i costruttori di un futuro migliore di quello realizzato da noi adulti”.