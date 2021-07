Una tendenza alla crescita dei contagi, con le varianti in corso del covid 19, che fanno crescere lo stato di allerta in Basilicata con un invito al senso di responsabilità: niente assembramenti, distanza, mascherina se possibile e igiene delle mani. Sono stati Sessantasei i casi di positività registrati in Basilicata , su 856 tamponi esaminati in Basilicata nelle ultime 24 ore sono risultati. Registrate anche nove guarigioni. I ricoverati negli ospedali di Potenza e di Matera sono 17 ma nessuno di loro in terapia intensiva. In crescita il dato sulle vaccinazioni. Ieri sono state 4.771. I lucani che hanno ricevuto la prima dose sono 353.412(63,9 per cento) e 252.823 quelli che hanno avuto anche la seconda (45,7 per cento).

LA NOTA DELLA REGIONE BASILICATA

La task force regionale comunica che nella giornata di ieri, 30 luglio, sono state effettuate 4771 vaccinazioni.

A ieri sono 353.412 i lucani che hanno ricevuto la prima dose del vaccino (63,9 per cento) e 252.823 quelli che hanno ricevuto anche la seconda dose (45,7 per cento) per un totale di somministrazioni effettuate pari a 606.235 su 553.254 residenti (dati portale Poste italiane).

Sempre nella giornata di ieri, sono stati processati 856 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 66 (60 residenti, 1 domiciliato e 5 non residenti), sono risultati positivi. Nella stessa giornata sono state registrate 9 guarigioni di residenti in Basilicata.

