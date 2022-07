Altri 1062 positivi al covid . Un decesso e 96 ricoverati

E’ il report registrato dalla task force sulla pandemia in Basilicata, nella giornata di ieri su 2492 tamponi (molecolari e antigenici) esaminati. Sono ,infatti,1.062 i positivi emersi in

Basilicata nella giornata del 12 luglio, Sono stati registrati

anche un altro decesso e 471 guarigioni. Negli ospedali della regione

sono ricoverate 96 persone ,delle quali una all’Utic al Madonna delle Grazie di Matera. I lucani attualmente positivi sono 13.968. Le vittime della pandemia sono finora 912. Si sono registrate 140.412 guarigioni.

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 del 13 LUGLIO 2022, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 12 luglio 2022

Totale test di giornata n. 2.942

TOTALE TEST POSITIVI DI GIORNATA N. 1.062

Totale test negativi di giornata n. 1.880

Tamponi molecolari di giornata n. 254

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI N. 50

Tamponi molecolari negativi n. 204

Test antigenici rapidi di giornata n. 2.688

TEST ANTIGENICI RAPIDI POSITIVI DI GIORNATA N. 1.012

Test antigenici rapidi negativi n. 1.676

Tamponi molecolari totali eseguiti inizio epidemia n. 675.570

Test antigenici rapidi totali eseguiti inizio epidemia n. 447.926

Persone testate n. 366.434

RICOVERATI REPARTI DEGENTI COVID-19 N. 96

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive n. 20

Pneumologia n. 0

Medicina Interna COVID n. 19

Medicina d’Urgenza n. 0

Terapia Intensiva n. 0

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive n. 28

Pneumologia (S.I.) n. 8

Medicina Interna COVID n. 21

Terapia Intensiva n. 0

U.T.I.C. n. 1

GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 471

DECESSI ODIERNI TOTALI N. 1

Deceduti residenti in Regione Basilicata n. 1

• Francavilla in Sinni (sesso maschile, anno di nascita 1938, deceduto in data 13.07.2022

presso A.O.R. San Carlo, reparto Medicina Interna COVID-19).

POSITIVI TOTALI N. 1.062

Positivi residenti n. 1.026

Positivi residenti provincia di Potenza n. 616

Positivi residenti provincia di Matera n. 410

COMUNE Test molecolari Test rapidi Totale Guariti

Abriola 1 1

Accettura 0 3

Acerenza 3 3 2

Albano di Lucania 3 3 2

Aliano 0 1

Armento 1 1

Atella 6 6 3

Avigliano 26 26 8

Balvano 1 10 11 4

Banzi 1 1

Baragiano 4 4 3

Barile 7 7

Bella 1 4 5 3

Bernalda 20 20 15

Brienza 9 9 6

Brindisi di Montagna 1 1

Calciano 2 2 1

Calvello 3 3 2

Calvera 1 1 6

Carbone 1 1 3

Castelgrande 1 1 1

Castelluccio Inferiore 6 6 2

Castelluccio Superiore 5 5 1

Castelmezzano 2 2

Castelsaraceno 0 1

Castronuovo di S. Andrea 1 1

Cersosimo 3 3

Chiaromonte 3 3 2

Colobraro 1 1 1

Corleto Perticara 1 2 3

Episcopia 3 3 1

Ferrandina 21 21 1

Filiano 7 7

Forenza 1 1 3

Francavilla in Sinni 7 7 5

Gallicchio 1 1

Genzano di Lucania 7 7 1

COMUNE

Test

molecolari Test rapidi Totale Guariti

Ginestra 1 1

Gorgoglione 0 2

Grassano 6 6 5

Grottole 4 4 1

Grumento Nova 1 1

Guardia Perticara 0 1

Irsina 1 1

Lagonegro 10 10 2

Latronico 8 8 2

Laurenzana 1 1

Lauria 3 14 17 13

Lavello 17 17 2

Maratea 1 1 1

Marsico Nuovo 11 11 4

Marsicovetere 11 13 24 6

Maschito 2 2

Matera 11 160 171 47

Melfi 1 31 32 15

Miglionico 2 2 5

Missanello 1 1

Moliterno 1 8 9 1

Montalbano Jonico 1 9 10 9

Montemilone 2 2

Montemurro 5 5 1

Montescaglioso 18 18 4

Muro Lucano 17 17 2

Nemoli 1 1

Nova Siri 16 16 6

Oppido Lucano 4 4 1

Palazzo San Gervasio 1 1

Paterno 2 2 6

Pescopagano 0 1

Picerno 15 15 7

Pietragalla 7 7 2

Pietrapertosa 1 1

Pignola 25 25 5

Pisticci 2 19 21 17

Policoro 42 42 19

Pomarico 3 3 5

Potenza 4 102 106 80

Rapolla 1 6 7 2

Rapone 1 1 1

Rionero in Vulture 18 18 11

COMUNE

Test

molecolari Test rapidi Totale Guariti

Ripacandida 1 1 3

Rivello 1 1

Roccanova 1 1

Rotonda 1 1 6

Rotondella 1 1 4

Ruoti 1 5 6 6

Salandra 8 8 1

San Chirico Nuovo 1 1

San Chirico Raparo 0 4

San Fele 9 9 1

San Giorgio Lucano 0 1

San Martino d’Agri 0 2

San Mauro Forte 0 1

San Severino Lucano 3 3

Sant’Angelo le Fratte 1 1 2 3

Sant’Arcangelo 6 6 4

Sarconi 2 2

Sasso di Castalda 0 1

Satriano di Lucania 1 7 8 3

Savoia di Lucania 3 3 2

Scanzano Jonico 20 20 6

Senise 8 8 9

Spinoso 1 1 2

Stigliano 2 11 13 5

Teana 7 7

Tito 9 9 7

Tolve 17 17

Tramutola 3 6 9 3

Trecchina 0 2

Tricarico 1 13 14 1

Trivigno 0 1

Tursi 1 10 11 5

Vaglio di Basilicata 3 3 2

Valsinni 5 5 2

Venosa 27 27 4

Vietri di Potenza 2 2 1

Viggianello 5 5 3

Viggiano 4 4 4

TOTALE RESIDENTI 48 978 1.026 466

Test Molecolari Test rapidi Totali

Positivi non residenti

ma domiciliati in

Regione Basilicata

1 12 13

Positivi non residenti

né domiciliati

in Regione Basilicata

1 22 23

TOTALE GENERALE 50 1.012 1.062



GUARITI TOTALI DI GIORNATA N. 471

Guariti residenti in Regione Basilicata n. 466

Guariti non residenti

ma domiciliati

in Regione Basilicata n. 5

Guariti non residenti

né domiciliati

in Regione Basilicata n. 0

GUARITI DA REVISIONE DATI PIATTAFORMA

COVID-19 REGIONE BASILICATA N. 325

CASI ATTUALI RESIDENTI1

N. 13.968

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE N. 13.872

DECEDUTI RESIDENTI N. 912

GUARITI RESIDENTI2

N. 140.412

NOTE

1 Si comunica che è in corso di revisione, sulla piattaforma COVID-19 della Regione Basilicata, il

dato relativo ai “Casi attuali residenti” ed ai “Guariti residenti”;

2

In seguito a revisione e riallineamento dei dati nella piattaforma COVID-19 della Regione

Basilicata, si registrano, con il bollettino odierno, n. 325 guarigioni relative al periodo

antecedente, che si sommano alle n. 466 guarigioni odierne in residenti, per un totale di n. 791

guarigioni.

Potenza, 13 luglio 2022

Task Force Regione Basilicat