Altamurani, stare in forma è salute…C’è un progetto per farlo

A chi non piacciono i piaceri della buona tavola: pane, focaccia, arrosti di carne, pasta preparata in mille maniere e poi dolci come le tette di monaca, gli sporcamuss e alla fine un corroborante ‘’Padre Peppe’’ ? Ma non bisogna esagerare e,soprattutto, occorre fare movimento per evitare di mettere su chili e favorire la diffusione di scompensi legati alla sedentarietà. E la cosa, a guardare in giro, riguarda non solo gli adulti ma anche i bambini, che prediligono merendine, patatine con salse varie e bevande gassate. L’Amministrazione comunale di Altamura ha deciso di attivare un progetto, il l ‘’Pro Activity Days’’, per le giornate di promozione dell’attività fisica che si terranno presso il cinema Mangiatordi e il Liberhub. Sarà possibile eseguire gratuitamente comunicazione e divulgazione di consigli specifici sull’attività fisica adattata all’età, comunicazione e divulgazione di consigli su corretta alimentazione per ciascuna fascia d’età, misurazione dei parametri antropometrici. Un invito a muoversi, camminare, correre, fare sport.

Invito – “Pro Activity Days” Giornate di promozione dell’attività fisica ad Altamura

Il Comune di Altamura accoglie e organizza l’iniziativa proposta da Dipartimento di Prevenzione Servizio di Igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN Area Nord ASL Bari) per le Giornate di Promozione dell’Attività fisica, intitolate “Pro Activity Days”. Il Progetto sviluppa una linea di azione del Piano Predefinito 02 “Comunità Attiva” del Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 della Regione Puglia.

L’evento è finalizzato a promuovere l’educazione sanitaria e diffondere una cultura di prevenzione contro malattie comuni, con specifico focus sulle Malattie Cronico non Trasmissibili (MCTN) che causano ogni anno 41 milioni di morti, pari al 74% dei decessi a livello globale. I quattro principali gruppi di MCTN sono: patologie cardiovascolari, tumori, malattie croniche dell’apparato respiratorio e diabete. I principali fattori che aumentano il rischio di decesso sono legati a stili di vita scorretti quali fumo di tabacco, consumo di alcol, alimentazione non salutare e inattività fisica; tutti fattori di rischio modificabili. Si stima che l’inattività fisica sia causa di oltre 800.000 morti all’anno ed è scientificamente provato che praticare regolarmente attività fisica contribuisce sia a ridurre l’incidenza delle MCNT sia a rafforzare il sistema immunitario, ridurre lo stress, aumentare il benessere psicofisico e migliorare la qualità della vita e delle relazioni sociali in tutte le fasce di età della popolazione.

Il Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025 individua come macro obiettivo n. 1 la lotta ed il contrasto delle Malattie Cronico non Trasmissibili (MCTN). Il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 in linea con i principi e gli obiettivi previsti dal PNP, prevede un elenco di programmi predefiniti, fra cui quello denominato “Comunità Attive” che elenca una serie di obiettivi strategici per creare condizioni e opportunità favorevoli ad adottare uno stile di vita attivo nella popolazione generale

Il programma delle due giornate individuate, rispettivamente dell’11 e 12 ottobre 2024, in spazi identificati dall’Amministrazione comunale, sarà presentato in conferenza stampa il giorno 8 ottobre 2024 alle ore 10:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Altamura.

Si specifica che saranno presenti esponenti dell’Amministrazione comunale, Dirigenti ASL Bari, Dirigenti della Regione Puglia, rappresentanze dei Dirigenti delle scuole di ogni ordine e grado che hanno aderito al progetto e delle associazioni sportive che ne hanno manifestato interesse.

Il Progetto sarà presentato e realizzato ad Altamura, il primo Comune che ha accolto la proposta. Nelle giornate dell’11 e 12 ottobre, sarà possibile eseguire gratuitamente comunicazione e divulgazione di consigli specifici sull’attività fisica adattata all’età, comunicazione e divulgazione di consigli su corretta alimentazione per ciascuna fascia d’età, misurazione dei parametri antropometrici.

Le mattine dell’11 e 12 ottobre saranno dedicate alle scuole, presso il Multicinema Teatro “Mangiatordi” (via Catalano, 25). Il pomeriggio del 12 ottobre, dalle ore 16:30 alle 19:30, è invitata la cittadinanza all’evento di sensibilizzazione, presso il LiberHub G. Zaccaria (via O.Serena, 25).

Certi nella vostra presenza in conferenza stampa, si allega la locandina dell’evento. Il programma è disponibile sul sito istituzionale.

Dal Palazzo di Città, Staff del Sindaco