All’Ospedale di Matera, asportata una massa ovarica di oltre 50 centimetri

“Occupava l’intero addome, arrivando fino al diaframma e comprimendo gli organi interni. Una massa ovarica di oltre 50 centimetri è stata asportata con successo all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera grazie a un intervento di elevata complessità eseguito dall’équipe di Ginecologia e Ostetricia diretta dal dottor Giuseppe Trojano. La paziente, 71 anni, è tornata al proprio domicilio in buone condizioni pochi giorni dopo l’operazione.” Lo si apprende da una nota dell’ASM in cui si legge che “La paziente era giunta al Pronto Soccorso dell’ospedale “Papa Giovanni Paolo II” di Policoro con un intenso dolore addominale e sintomi di subocclusione intestinale. Ricoverata nell’Unità Operativa di Chirurgia Generale, diretta dalla dottoressa Beatrice Di Venere, è stata sottoposta a una TAC che ha evidenziato una voluminosa formazione addominale e pelvica di origine ovarica. Dopo la stabilizzazione clinica, è stata trasferita all’ospedale “Madonna delle Grazie” di Matera per il trattamento chirurgico specialistico.

L’intervento è stato eseguito dall’équipe dell’Unità Operativa Complessa di Ginecologia e Ostetricia, diretta da Giuseppe Trojano, insieme ai ginecologi Massimo De Frenza e Pietro Quinto, con il supporto dell’anestesista Erica Plasmati, dello strumentista Lorenzo Martinelli e dell’infermiera di sala Ilaria Scorzafava.

L’asportazione della massa, per dimensioni e complessità, rappresenta un intervento di rara esecuzione nella pratica clinica e testimonia l’elevato livello di integrazione tra le strutture ospedaliere dell’ASM. Determinante è stata infatti la collaborazione tra i professionisti degli ospedali di Policoro e Matera, che ha consentito una presa in carico tempestiva e un percorso assistenziale coordinato fino al completo recupero della paziente.”

«Il successo di questo intervento dimostra quanto sia strategico investire nella collaborazione tra le nostre strutture e nella valorizzazione delle competenze presenti all’interno dell’Azienda Sanitaria di Matera», dichiara il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo. «Affrontare e risolvere con esito positivo un caso così complesso conferma la qualità della nostra organizzazione e la professionalità delle équipe sanitarie. A tutti gli operatori coinvolti rivolgo il mio ringraziamento per l’impegno, la competenza e lo spirito di squadra che hanno reso possibile questo importante risultato, offrendo alla paziente una risposta di eccellenza senza dover ricorrere a strutture fuori regione.»

“L’efficace coordinamento tra gli ospedali di Policoro e Matera, unito a una presa in carico immediata della paziente, rappresenta il modello di sanità che stiamo costruendo ed è la migliore risposta che il nostro sistema sanitario possa dare ai cittadini. Siamo di fronte al risultato tangibile di una rete ospedaliera integrata che funziona, valorizza le competenze interne e mette la sicurezza del paziente al centro di ogni percorso. Il mio ringraziamento va a tutte le équipe coinvolte per aver dimostrato un eccezionale spirito di squadra e una grande professionalità. Risultati come questo confermano che in Basilicata esistono eccellenze cliniche capaci di affrontare sfide chirurgiche di estrema complessità senza costringere i cittadini a curarsi fuori regione“, dichiara l’Assessore alla Salute Cosimo Latronico.