All’Ospedale di Matera arriveranno gli infettivologi. Il reparto non chiude

Botta e risposta a suon di comunicati tra Autonomie locali italiane e la Asm, che ha risposto con una nota della Regione Basilicata, sull’allarme chiusura del reparto infettivi dell’Ospedale Madonna delle Grazie. La ”pepata” nota dell’Ail, che riportiamo più avanti, dal titolo ” NEANCHE A FERRAGOSTO BARDI & Co. SMETTONO DI LAVORARE … PER DANNEGGIARE LA SANITA’ IN REGIONE BASILICATA, riportava il rischio che quel reparto potesse essere definitivamente chiuso e accorpato al San Carlo di Potenza. Una decisione semplificativa, quando c’è carenza di organici o i concorsi vanno deserti. Disagio estivo o cronico? Mani avanti e a un anno dalla campagna elettorale buttare benzina sul fuoco delle polemiche e dei comunicati cartastraccia, che periodicamente vengono fuori dalla evanescente Città dei Sassi, ecco venir fuori la nota della Regione Basilicata che annuncia, a nome della Asm, che entreranno in servizio a Matera quattro medici infettivologi. In calcio d’angolo. Ma i problemi di Matera e di altri presidi sono tutti lì. Servono autonomia e non accentramento. Quanto al Pnrr…beh. Non facciamoci illusioni. E preghiamo i Santi Medici che tutto vada bene.



AL NOTA DELL’AIL

NEANCHE A FERRAGOSTO BARDI & Co. SMETTONO DI LAVORARE … PER DANNEGGIARE LA SANITA’ IN REGIONE BASILICATA

Anche in pieno ferragosto in Regione Basilicata si continua a fare danni nel martoriato settore della sanità. L’ultima della serie è l’ennesimo smantellamento che si va perpetrando ai danni delle strutture del materano. Sembra sia alle viste la cancellazione del reparto Malattie Infettive dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera con il trasferimento del residuo personale in altra sede (Potenza?). In tal modo si vanno a far benedire tutti gli sforzi fatti in precedenza dalla Giunta Pittella per attestare al Madonna delle Grazie un presidio che si rivelò poi fondamentale durante la pandemia Covid. Dobbiamo ricordare, infatti, che proprio grazie all’esistenza di tale presidio è stato possibile organizzare una risposta adeguata alla gravissima emergenza sanitaria che ci ha colpiti nel 2020 e che è proseguita per quasi tre anni. Per questo è indispensabile continuare a tenere alta l’attenzione proprio perché la tremenda esperienza che abbiamo vissuto ci ha detto che le strutture territoriali sono strategiche e non possono essere create dall’oggi al domani. Gli impegni assunti negli anni scorsi sembrano ormai lettera morta, ma non vogliamo rassegnarci allo stillicidio del depauperamento delle strutture sanitarie della nostra regione.

Matera, 17 ago. 23 La Presidenza



AL REPARTO MALATTIE INFETTIVE DI MATERA SARANNO ASSUNTI 4 NUOVI DIRIGENTI MEDICI

In risposta alla nota diffusa da una sigla sulla presunta chiusura del reparto malattie infettive dell’Ospedale madonna delle Grazie di Matera, l’Azienda Sanitaria Locale comunica che in data odierna è stata pubblicata una delibera del Direttore Generale (la n. 26 del 17/08/2023) con la quale viene indetto un concorso unico regionale per titoli ed esami per 5 posti di Dirigente Medico nella disciplina Malattie Infettive dei quali ben 4 sono destinati alla sede di Matera ed uno alla Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza. Il concorso espletato in forma unica aggregata – cosiddetto CUR – tra le Aziende del servizio sanitario regionale permetterà dunque, contrariamente a quanto affermato nella nota, di acquisire nuovi professionisti infettivologi dell’Ospedale Madonna delle Grazie, peraltro assunti per un periodo minimo di 5 anni. Nella delibera si legge inoltre che la graduatoria stilata per questo concorso resterà poi disponibile “per la copertura di ulteriori posti, non indicati nella programmazione dei fabbisogni di personale già approvata, a seguito di cessazioni dal servizio di personale non previste né prevedibili”. Infine la stessa delibera pubblicata oggi precisa che “la graduatoria finale di merito potrà essere utilizzata per la copertura di posti previsti in annualità successive nei Piani dei fabbisogni approvati, nei limiti della vigenza delle graduatorie medesime”.