Allievi del ‘’Semeria’’ in tour per l’Olio di Oliva

Bravi ragazzi e lungimiranti gli insegnanti dell’Istituto comprensivo ‘’Padre Semeria’’ di Matera che hanno conosciuto e apprezzato sul campo le virtù dell’olio extravergine di oliva, che è una delle componenti essenziali della dieta mediterranea e fattore essenziale della buona tavola anche ‘’ a crudo’’ su una bella fetta di pane. La lezione nell’uliveto e nel frantoio della zona industriale di borgo la Martella hanno consentito di seguire i vari cicli di lavorazioni, dopo che le olive sono state raccolte e portate nell’opificio per la molitura. Il risultato da lì a poco…all’insegna dei ‘sapori e dei saperi’’ cominciati con il passaggio dal ‘’chicco di grano al pane’’ e che immaginiamo toccherà alla vendemmia dal ‘’chicco d’uva al vino’’. I sapori di una volta a chilometri zero, nel solco della genuinità.

SECONDO STEP “SAPERI E SAPORI: di scena l’OLIO d’OLIVA”

per le classi primarie dell’Istituto Comprensivo Semeria di Matera

Nuova opportunità di crescita per gli alunni della 2^A e della 3^A della scuola

primaria Semeria di Matera. Ad un mese di distanza dal percorso “Dal chicco al

pane”, le insegnanti Isabella Narciso, Emanuela Vizziello, Paola Matera ed

Antonella Terranova hanno organizzato un tour conoscitivo in un uliveto e

nell’accogliente e famoso FRANTOIO VITALE di Matera – “L’Olio dei SASSI”, sito

nella zona industriale di La Martella, in via V. Alvino.

“Olio con sapiente arte spremuto / dal puro frutto degli annosi olivi, / che

cantan -pace! -in lor linguaggio muto. / … Le tue rare virtù non furo ignote /

alle mense d’Orazio e di Varrone / che non sdegnàr cantarti in loro note”. Dai

versi dell’ottocentesco Gabriele D’Annunzio si apprende che le doti e le

innumerevoli proprietà benefiche dell’olio d’oliva erano ben note già da tempi

lontani, confermate nei secoli e di anno in anno dalle sapienti nonne e mamme,

verso il futuro, tramite i nostri bambini.

Ecco che i piccoli visitatori sono passati dall’osservazione dei maestosi alberi

con rami piegati per il fruttuoso carico al percorso guidato nel frantoio che, col

suo intenso odore, li ha condotti verso il processo di trasformazione e di

estrazione dell’olio: lavaggio, molitura, gramolatura, pressatura e

centrifugazione.

I bambini, curiosi e grandi osservatori dei maestosi macchinari qui presenti,

hanno tempestato di domande la nostra guida, Cosimo Vitale, per meglio

comprendere la differenza fra un frantoio tradizionale con macine in pietra e

torchio e il frantoio moderno a ciclo continuo che, in tempi velocissimi, riempie

d’olio lattine e fusti di ogni grandezza.

“SAPERI E SAPORI: dall’oliva all’olio”. In gioco tutti i sensi: l’udito per farsi

coccolare dal fruscìo dei rami dei secolari olivi mossi dal vento novembrino; il

tatto per percepire a pelle la struttura dell’oliva, materia prima; la vista per

imparare a riconoscere le sfumature di colore dei “ricchi e polposi ovali” per

comprenderne la maturazione; l’olfatto per inebriarsi dell’odore dell’olio

“appena nato” che assomiglia molto a quello dell’erba appena falciata o alle

foglie sfregate fra le mani; il gusto per apprezzarne il suo scopo finale cioè

l’utilizzo in cucina.

La mattinata si è conclusa piacevolmente intorno ad una tavolata preparata per

l’apprezzata merenda che tempo non ha: pane e olio, ovviamente a Km zero.

Le insegnanti di “Semeria, la scuola dell’imparare e del fare con allegria”

prevedono un prossimo percorso didattico del gusto in cui si continuerà a

mettere in luce il connubio fra i frutti della natura e la loro moderna

lavorazione per prodotti finali di alta qualità. Per ora tutti a casa con un

omaggio dei titolari del frantoio che ci ha ospitato: una bottiglietta contenente

freschissimo oro verde.

martedì, 8 novembre 2022 Ins Isabella NARCISO