Alla Conferenza di Servizi sulla Sanità: Focus su Autismo e Ospedale di Tinchi

“Oggi, il sindaco Domenico Albano ha partecipato a una conferenza di servizi sulla sanità, convocata dal Comune di Matera. All’ordine del giorno temi cruciali come autismo, liste d’attesa, ospedali di comunità e presidi territoriali. Alla conferenza sono intervenuti l’assessore alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi, gli altri sindaci del materano, e il commissario straordinario dell’ASM, Maurizio Friolo.” Lo si legge in una nota in cui si specifica che “Durante l’incontro, Albano ha evidenziato il ruolo strategico che potrebbe ricoprire l’Ospedale di Tinchi per affrontare il problema delle liste d’attesa. Il sindaco ha ribadito come l’Amministrazione comunale punti su questa storica struttura del territorio per assicurare un migliore accesso ai servizi sanitari, a beneficio di tutte le comunità della provincia di Matera. Ha sottolineato anche l’importanza della struttura dedicata alle persone autistiche, situata presso Madonna del Casale a Pisticci e concessa in comodato all’Associazione “La Luce Don Leonardo Selvaggi”. Il Centro Polifunzionale, nato grazie al supporto della Curia di Matera, ospita ragazzi e adulti con autismo, offrendo un servizio fondamentale per le famiglie. La struttura si avvale di professionisti qualificati per garantire sostegno concreto alle persone autistiche e ai loro cari.”

