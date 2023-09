Alba (PD): Evitare la chiusura del Cup di Piazza Firenze a Matera

“A Matera continuano a diminuire i servizi sanitari” Lo dichiara il capogruppo PD in Consiglio Comunale Carmine Alba che aggiunge: “E’ ora che il Comune di Matera faccia sentire la propria voce nei confronti dell’ASM che sembrerebbe aver deciso di eliminare definitivamente il servizio CUP presso piazza Firenze nel quartiere Villa Longo. La questione non è di poco conto, continua l’esponente PD, perché quel punto sanità riusciva a servire la zona nord di Matera, una popolazione di circa 25.000 cittadini che ora è costretta a recarsi presso Piazza Matteotti o presso l’ospedale Madonna delle Grazie spostandosi dunque dall’altra parte della città contribuendo così a generare traffico oltre che disagi e code presso l’ospedale. Il Consiglio Comunale aperto sulla sanità, tenutosi prima dell’estate, ha messo al centro della discussione il tema dei servizi sanitari e per questo serve un’azione più incisiva dell’amministrazione comunale a partire dalla richiesta di potenziamento del servizio del Centro Unico delle Prenotazioni nella città ripristinando la sede di piazza Firenze.”

